Muere el músico Dr. John, ícono de Nueva Orleans, a los 77 años

El músico Dr. John, seis veces ganador del Grammy y reconocido por ser uno de los impulsores de Nueva Orleans en la escena musical estadounidense, falleció este jueves a los 77 años.

Malcolm John Rebennack, que era su verdadero nombre, murió "al final del día" de un ataque al corazón, anunció su familia en su cuenta oficial de Twitter.

Dr. John nació en una familia de músicos amateurs; una de sus tías le enseñó a tocar el piano, instrumento en el cual se destacó, convirtiéndolo en uno de los más reconocidos de su ciudad.

Inmerso en la música desde muy joven, era un ávido oyente de la radio, y su padre, que vendía discos en su tienda de electrodomésticos, a veces llevaba a su hijo a clubes nocturnos cuando trabajaba en la instalación de sistemas de audio.

En la escuela primaria comenzó a andar por los clubes, y cuando era un adolescente, Rebennack pasaba su tiempo libre en bares y clubes de striptease.

En el camino, adoptó un estilo más cercano al R&B, con una mezcla de country, gospel y jazz, así como música del festival Mardi Gras de Nueva Orleans, boogie, y funk.

Al principio, él estaba interesado en la guitarra, pero en 1961 tuvo que cambiar su rumbo. Uno de sus dedos casi fue arrancado cuando intervino para ayudar al cantante en su banda, que estaba siendo golpeado por otro hombre.

El dedo no se curó lo suficiente para tocar la guitarra de inmediato, pero le molestaba menos para tocar el piano, y finalmente el Dr. John se convertiría en un heredero de la tradición de tocar este instrumento de Nueva Orleans.

Va a prisión

También fue un exitoso productor y compositor. Comenzó a fumar mariguana a los 12 años, y era un consumidor habitual de heroína antes de ser expulsado de la escuela secundaria y terminar en prisión por posesión de drogas en 1965, según menciona en su autobiografía Under a Hoodoo Moon.

Para cuando terminó su sentencia de prisión en Texas, el fiscal local de Nueva Orleans intentaba limpiar la ciudad y le recomendó que no regresara.

Así fue como terminó en Los Ángeles, a casi 3 mil 200 kilómetros de su ciudad natal, creando la personalidad de 'Dr. John the Night Tripper', una figura parecida a un chamán envuelta en pieles y plumas, cuentas y al estilo del festival Mardi Gras.

Él había inventado el personaje de teatro, basado en un curandero de Nueva Orleans del siglo XIX para otro cantante, pero se lo tomó a sí mismo cuando el artista se negó a acompañarlo.

Después de trabajar como músico de estudio para todos, desde Sonny y Cher hasta The Monkees, el Dr. John grabó su primer álbum, Gris-Gris, en 1968 con la ayuda de varios músicos de Nueva Orleans.

El disco, que lleva el nombre de un amuleto protector usado en la cultura vudú, se inspiró en la música de la ciudad con sus propios giros, lo que lo puso de mal humor y misterioso con un toque de psicodelia. No era un gran vendedor, pero encontró una audiencia de culto entre los fanáticos del rock.

En 1972, su Dr. John’s Gumbo incluyó más canciones tradicionales de Nueva Orleans, como Iko Iko, Junko Partner, Blow Wind Blow, Big Chief y Let the Good Times Roll.

Resaca

Eso fue seguido en 1973 por In the Right Place, que tuvo detrás a dos 'gigantes' de la escena musical de Nueva Orleans: el productor Allen Touissant y la banda The Meters.

Con un estilo vocal único, el álbum se convertiría en el mayor éxito comercial del Dr. John gracias a los éxitos Right Place, Wrong Time y Such a Night.

“La música es lo único que me mantiene vivo y feliz. Si no fuera por la música, creo que habría tirado la toalla ", dijo al periódico Times-Picayune en una entrevista en 2011.

Una conversación con el Dr. John practicamente requería que un traductor entendiera su jerga y palabras inventadas, todas condimentadas con blasfemia.

"Lo que va alrededor de las diapositivas, y lo que se desliza alrededor", dijo una vez al Times-Picayune. “Mientras resbale y se deslice, no tenemos que tropezar con los atajos de la vida. Podemos tomar el camino largo. Son los atajos los que te matan ".

Después de Los Ángeles, Dr. John se mudó a Nueva York a fines de la década de 1970, y en 1989 finalmente superó su problema de heroína. Volvió a vivir en Nueva Orleans en 2009.

Durante su trayectoria, grabó unos 35 álbumes, y tres de ellos ganaron Grammys: Goin 'Back to New Orleans al mejor álbum de tradición en 1992; City That Care Forgot sobre la destrucción por el huracán Katrina; y Locked Down, de 2013, que habla sobre cómo le afectó el tiempo en prisión, las drogas y los esfuerzos para reparar su relación con sus hijos.

También obtuvo Grammys por un dueto de 1989 con Rickie Lee Jones en Makin Whoopee y sus contribuciones en las canciones SRV Shuffle en 1996, y Is You Is or Is You Ain't (My Baby) en 2000. Una de sus últimas colaboraciones fue con The Black Keys en la canción Revolution.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011.

El Dr. John se casó dos veces y le dijo al New York Times que tenía "muchos" hijos.