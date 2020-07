Muere el compositor italiano Ennio Morricone

El compositor italiano Ennio Morricone, que puso música al emblemático 'spaguetti western' El bueno, el feo y el malo y creó la banda sonora de clásicos del cine de mafiosos de Hollywood como Los intocables, murió este lunes. Tenía 91 años.

El abogado de Morricone durante años, Giorgio Assumma, dijo que 'El Maestro', como se le conocía, falleció en un hospital de Roma por complicaciones tras una caída en la que se rompió la pierna.

En una carrera que duró varias décadas y que le valió un Oscar a toda su trayectoria en 2007, Morricone colaboró con algunos de los directores más reconocidos de Hollywood e Italia, en películas como Los intocables, de Brian de Palma, Los ocho más odiados, de Quentin Tarantino, y La batalla de Algeri, de Gillo Pontecorvo.

La película de Tarantino también le dio el Oscar a Mejor banda sonora original en 2016. Al aceptar su premio, Morricone explicó en la ceremonia que “No hay música genial sin una película genial que la inspire”.

En total produjo más de 400 bandas sonoras originales para cine.

Sus emblemáticas cintas de 'spaguetti western' incluyeron trabajos con el fallecido director italiano Sergio Leone.

Morricone era conocido por haber compuesto un tema de apenas unas pocas notas interpretado en la armónica en Once Upon a Time in America, de Leone, y que se asocia de inmediato con la película.

A Morricone se le reconocía nada menos que haber reinventado la música para las películas del Oeste a través de su trabajo con Sergio Leone, que fuera su compañero de clase.

Sus colaboraciones incluyen la Trilogía del Dólar, con Clint Eastwood en el papel de un rápido y solitario pistolero: Por un puñado de dólares de 1964, Por unos dólares más (también conocida en español como La muerte tenía un precio) de 1965, y El bueno, el feo y el malo.

En 1984, Morricone y Leone volvieron a trabajar juntos en Once Upon a Time in America, una saga sobre mafiosos judíos de Nueva York que explora el tema de la amistad, el amor perdido y el paso del tiempo.

La película, protagonizada por Robert de Niro y James Wood, está considerada por algunos como la obra maestra de Leone, gracias en parte a la evocadora música de Morricone, que incluye un segmento interpretado por violines.

“La inspiración no existe”, aseveró Morricone en una entrevista en 2004 con The Associated Press.

“Lo que existe es una idea, una idea mínima que el compositor desarrolla en la mesa, y esa pequeña idea se convierte en algo importante”.

En una entrevista posterior con la televisora estatal italiana, Morricone señaló al “estudio, la disciplina y la curiosidad” como las claves de su genio creativo.

En junio fue galardonado con el premio Princesa de Asturias Princesa de Asturias de las Artes 2020.