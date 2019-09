Muere el cantante Eddie Money a los 70 años

El rockero Eddie Money murió este viernes tras anunciar recientemente que tenía un cáncer de esófago en etapa 4. Tenía 70 años.

La publicista del músico, Cindy Ronzoni, emitió un comunicado de la familia diciendo que Money murió tranquilo por la mañana en Los Ángeles.

El intérprete de voz ronca y de clase trabajadora era conocido por éxitos como 'Two Tickets to Paradise' y 'Take me Home Tonight', esta última, que le mereció una nominación al Grammy en 1987, con la cantante estadounidense Ronnie Spector.

Nacido en la ciudad de Nueva York, Edward Joseph Mahoney, Money creció en una familia de policías y se estaba entrenando en la aplicación de la ley antes de rebelarse y decidir que preferiría ser cantante.

"Crecí respetando la idea de preservar la ley y el orden, y de repente los policías se convirtieron en cerdos y me rompió el corazón", dijo Money a la revista Rolling Stone en 1978.