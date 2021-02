Michelle Obama dará clases de cocina a los 'peques' y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este martes tenemos para notas sobre la nueva serie de Netflix en el que Michelle Obama es la dueña de un supermercado y enseñará a los pequeños a cocinar, consejos de belleza con solo una foto, tenis que te puedes poner sin usar las manos y más.

'Waffles + Mochi’, la serie infantil de Michelle Obama en Netflix

Michelle Obama lanzará un programa de cocina para niños en Netflix acompañada de un par de títeres “para traer algo de luz y risa a los hogares alrededor del mundo”.

El programa, titulado Waffles + Mochi, se estrenará el próximo 16 de marzo y mostrará “todo sobre la buena comida: descubrirla, cocinarla y, por supuesto, comerla”, escribió la exprimera dama estadounidense este martes en Instagram.

Los episodios, de 20 minutos cada uno, combinarán personajes de carne y hueso con títeres, y Obama aparecerá con regularidad.

La serie se centrará en dos títeres que son mejores amigos y que sueñan con llegar a ser chefs, viajar por el mundo en busca de ingredientes y preparar platillos “junto a chefs famosos, cocineros caseros, niños y celebridades”, según un comunicado de prensa.

“A los niños les encantará, pero sé que los adultos también reirán mucho y obtendrán algunos consejos para la cocina”, escribió Obama.

“De muchas maneras, este programa es una extensión de mi trabajo para apoyar la salud de los niños como primera dama y, para ser honesta, hubiese deseado tener un programa como este cuando mis hijas eran pequeñas”, agregó.

El programa es producido por Higher Ground Productions, la compañía de Obama y su esposo, el expresidente Barack Obama. En 2018, los Obama firmaron un acuerdo de varios años con Netflix, donde Michelle Obama estrenó su documental Becoming en mayo. La ex primera dama también conduce The Michelle Obama Podcast en Spotify.

Con una foto, Mary Kay te da consejos de belleza

Con una fotografía, una consultora de belleza puede asesorar sobre los cuidados y requerimientos que tiene cada piel, de esto trata la apuesta de Mary Kay.

"Skin analyzer es una funcionalidad tecnológica que mide diferentes variables de la piel a través de una fotografía que se tome desde cualquier teléfono, dichas características de la piel son entregadas a las consultoras para hacer la recomendación de productos para cada consumidora", explicó Fernanda Curcó, directora de comunicación de Mary Kay México.

En entrevista con El Financiero agregó que buscan darle herramientas a las consultoras porque todo se está yendo hacia lo digital.

Refirió que en el 2020 empezaron a mejorar el catálogo para hacerlo digital, haciendo que desde el sitio de internet los consumidores puedan comprar y con el código postal se les contacta con la consultora más cercana.

Debido a la pandemia señaló que tuvieron un incremento de doble dígito bajo de nuevos consultores, dando entrada a más hombres en sus filas.

"La pandemia no solo afectó a la venta directa, hay mucha gente que busca una oportunidad, incluso el sexo masculino", concluyó Curcó.

Nike presenta tenis que puedes ponerte sin usar las manos

Intuitivos y fáciles de poner y quitar, así son los nuevos tenis Nike Go FlyEase.

La marca de sneakers lanzó a la venta unos tenis que te dejarán las manos libres a la hora de ponértelos y de quitártelos. ¿Y cómo? "Detrás del suave movimiento del tenis hay una bisagra biestable que permite que el zapato esté seguro en estados completamente abiertos y completamente cerrados", puntualiza la tienda.

Estos nuevos sneakers cuentan también con un tensor cuya flexibilidad sobrecarga la acción de sacar el zapato y reiventa este movimiento tomándolo como base para su diseño, destaca Nike.

Hay tres modelos de distintos colores: blancos con detalles azul celeste, rosa salmón y verde volt; negros con detalles violetas y azul turquesa; y negros con un toque de azul rey.

Para Nike, lo importante de este nuevo modelo es servir a una amplia gama de estilos de vida activos: para el o la usuaria Nike deportista, para estudiantes corriendo a clases, o para padres con las manos ocupadas.

¿Te gustaron? Nike explicó que los Go FlyEase están disponibles de manera inicial mediante invitación para miembros seleccionados de la marca, mientras que de manera general estará lista a finales de este año.

Mezcla de cariño y temor causan hipopótamos de Pablo Escobar

En medio de la cordillera, la que fue la hacienda de Pablo Escobar albergó cantidades de canguros, jirafas, elefantes y otras especies exóticas, un verdadero zoológico de animales importados ilegalmente que fue la máxima ostentación que hizo durante su reinado como capo del tráfico de cocaína.

Escobar y su Cártel de Medellín ya no están, pero una de las especies que trajo se reproduce en el interior y alrededor de la hacienda, convertida en un parque temático: el hipopótamo. Igual que el hombre que los trajo tras comprarlos a un zoológico de Estados Unidos, los animales son una fuente de controversias.

Los esfuerzos del gobierno por controlar su reproducción no han funcionado y la cantidad de hipopótamos subió de 35 a entre 65 y 80 en los últimos ocho años.

Un grupo de científicos advierte que los hipopótamos comprometen la biodiversidad de la zona y podrían matar a lugareños. Si no se hace nada, para el 2035 podría haber mil 500 hipopótamos en esta región de Colombia.

Muchos expertos afirman que hay que sacrificarlos.

“Creo que representan uno de los grandes retos de especies invasoras que hay en el mundo”, expresó Nataly Castelblanco Martínez, ecóloga de la Universidad de Quintana Roo, México, y una de las autoras de un estudio que hizo esa institución.

La idea de sacrificar los animales ha recibido algunas críticas y es previsible que lleguen más. Hubo mucho revuelo cuando tres hipopótamos se escaparon de la hacienda de Escobar y causaron problemas. Uno de ellos fue matado por un cazador.

En la década de 1980 Escobar trajo tres hembras y un macho a su Hacienda Nápoles, de 2 mil 225 hectáreas. Después de su muerte en un tiroteo con las autoridades en 1993, la mayoría de los animales exóticos fueron reubicados o fallecieron. Pero los hipopótamos fueron abandonados por el costo y los problemas logísticos que planteaba el transporte de animales de tres toneladas por una zona donde reinaba la violencia.

Los hipopótotamos encuentran un hábitat favorable entre Medellín y Bogotá. Viven en los alrededores del río Magdalena y pasan la mayor parte del tiempo en lagos y otras fuentes de agua. De noche disponen de grandes extensiones para pastar. A diferencia de lo que ocurre en África, no deben lidiar con depredadores naturales en Colombia.

The Historic Moment: Announcing the success of Mars Orbit Insertion!#ArabsToMars #HopeProbe pic.twitter.com/4N1uaHb0GS — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) February 9, 2021

Llega a Marte la primera sonda espacial de Emiratos Árabes

Una nave espacial de los Emiratos Árabes Unidos entró en la órbita de Marte, todo un triunfo para la primera misión interplanetaria del mundo árabe.

Los controladores de la misión en el centro espacial emiratí en Dubái anunciaron el martes que la nave llegó al final de su viaje de casi siete meses y 482 millones de kilómetros y comenzó a dar vueltas alrededor del planeta rojo. La sonda Amal, que significa esperanza en árabe, recopilará datos sobre la delgada atmósfera de Marte.

La sonda encendió sus propulsores durante 27 minutos en una maniobra complicada y delicada que le permitió perder velocidad lo suficiente para ser atajada por la fuerza gravitacional de Marte.

Fueron necesarios varios minutos para que la señal que confirmaba el éxito llegara a la Tierra. Había mucho en juego: durante años, Marte ha sido el cementerio de muchas misiones espaciales de varios países.

Otras dos naves espaciales no tripuladas, de Estados Unidos y China, llegarán a Marte en los próximos días. Las tres misiones se lanzaron en julio para aprovechar la estrecha alineación de la Tierra y Marte.

Al confirmarse la hazaña, los ingenieros en el centro de control saltaron de sus asientos y estallaron en vivas y aplausos.

La hazaña coloca a los Emiratos Árabes en el exclusivo club de apenas cinco agencias espaciales del mundo que han logrado colocar una sonda en la órbita marciana. Es la primera misión espacial emiratí y la hazaña se ha convertido en un punto de orgullo para el país petrolero que ansía tener una presencia espacial.

