¿Michael Keaton volverá a ser 'Batman'? Esto es lo que sabemos

¡Luces, cámara y acción! Era 1989 cuando se estrenó Batman (Michael Keaton), la primera de cuatro cintas que conformarían aquella serie cinematográfica del superhéroe del Universo DC que combate al crimen desde las sombras de Ciudad Gótica.

Después de ser nominado al Oscar en 2014 por Birdman, Keaton se encuentra ahora en conversaciones para reencarnar al personaje en la película de DC- Warner Bros, The Flash, de acuerdo con reportes de Variety y Hollywood Reporter.

Si el acuerdo se concreta, posiblemente Keaton regresaría también para participar en otros proyectos de DC.

El papel que se está imaginando para el veterano actor es similar al papel desempeñado por Samuel Jackson como 'Nick Fury' en el Marvel Cinematic Universe, dijeron fuentes a Hollywood Reporter. Batgirl se convertiría en uno de esos proyectos que contaría con el trabajo del estadounidense.

El director argentino Andy Muschietti se encuentra el frente de la cinta The Flash, que sería protagonizada por Ezra Miller como 'Barry Allen', y cuyo lanzamiento se ha previsto para el 3 de junio de 2022. El guión correrá a cargo de Christina Hodson (Bumblebee, 2018). Miller le ha dado vida a Flash en Batman vs Superman: Dawn of Justice y Justice League.

Según Variety, The Flash se basará en el crossover del cómic Flashpoint (2011), en el que 'Barry Allen' vive en una línea de tiempo 'oscura', pero su madre aún está con vida. 'Batman', con 30 años más, aparecería mucho más violento que el del universo primario de DC.

Este acuerdo no afectaría a la próxima cinta The Batman, protagonizada por Robert Pattinson bajo la la dirección de Matt Reeves, cinta que está programada para octubre de 2021.

Michael Keaton obtuvo su primera nominación al Premio de la Academia en 2015 al mejor actor en Birdman. Protagonizó Spotlight, ganadora de la Mejor Película en 2016, interpretó a 'Ray Kroc' en The Founder (2016), a 'Vulture' en Spiderman: Homecoming (2017) y a 'Vandevere' en Dumbo (2019) y será visto como 'Ramsey Clark' en el filme de drama criminal The Trial of the Chicago 7.