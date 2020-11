'Mi nombre es Bond, James Bond': Estos fueron los filmes de Sean Connery como el famoso espía

El legado de Sean Connery, quien murió este sábado a los 90 años, en el cine quedó ligado a su interpretación como James Bond, algo que el propio histrión reconoció en una entrevista.

“Todavía no. Está conmigo hasta que entre en la caja ", dijo a The Guardian en 2004, cuando se le preguntó si algún día 'escaparía' de su relación con el agente.

Esa fama no fue gratuita: Connery fue el primer actor que interpretó a Bond en la pantalla grande, inmortalizando la famosa frase de "Mi nombre es Bond, James Bond".

#SeanConnery De Los Mejores En Interpretar Al Agente 007 , Mi Favorita Goldfinger QEPD #JamesBond pic.twitter.com/UXRIfTY07Y — Cesar Styger (@StygerCesar) October 31, 2020

Si bien Ian Flemming, el autor de las novelas, quería a Cary Grant para el rol (según un artículo de 1989 de Los Angeles Times), Connery se quedaría con el papel gracias al productor Albert Broccoli, quien estaba intrigado por la actuación de Connery en la película de Walt Disney Productions, Darby O’Gill and the Little People (1959).

También ayudó que la esposa de Broccoli, Dana, le dijera que Connery "tenía atractivo sexual".

Lo demás es una historia de siete películas que te mostramos a continuación:

Dr. No (1962)

Bond llega a Jamaica con la misión de investigar los asesinatos de un agente especial británico y su secretaria.

Durante su estancia, descubre la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Key. Su enemigo es el Doctor No, que, con la ayuda del profesor Dent, se propone ejecutar un plan que involucra cohetes.

Desde Rusia con amor (1963)

Connery le confesó al Daily Record de Reino Unido que este filme era su favorito de la saga Bond.

El grupo criminal Spectre quiere vengar la muerte del Dr. No y, para ello, monta una trampa para eliminar al agente. El cebo es una máquina de cifrado soviética llamada Lektor, que el Servicio Secreto británico está desesperado por conseguir.

Goldfinger (1964)

El Banco de Inglaterra descubre que alguien está almacenando grandes cantidades de oro. ¿El sospechoso? El magnate Auric Goldfinger.

Por ello, el espía es enviado a investigar y descubre un plan para cometer el llamado 'crimen del siglo' y provocar un caos económico en Occidente.

Thunderball (1965)

Bond vuelve a encontrar en su camino a la organización Spectre, que en esta ocasión ha robado dos ojivas nucleares.

¿Cuál es el objetivo del grupo? Detonar los dispositivos en Reino Unido y Estados Unidos. Por ello, los británicos envían a todos sus agentes '00', incluido Bond, que regresa al Caribe, pero en esta ocasión a Bahamas.

Solo se vive dos veces (1967)

La Tercera Guerra Mundial está cerca de desatarse por la desaparición de una cápsula espacial estadounidense que, se cree, fue atacada por una nave soviética.

Reino Unido sospecha que otra fuerza está detrás del misterio: Spectre. Bond confirma esto, pero también debe averiguar dónde está la cápsula antes de que estadounidenses y soviéticos un conflicto bélico.

Los diamantes son eternos (1971)

La misión de Bond es averiguar quién ha estado contrabandeando diamantes, por lo que adopta la identidad de Peter Franks.

El agente une fuerzas con Tiffany Case y actúa como si estuviera contrabandeando los diamantes.

También tiene que evitar a Mr. Wint y Mr. Kidd, la peligrosa pareja de asesinos que no dejan vivo a quien se atraviese en su camino.

Nunca digas nunca jamás (1983)

Agentes de Spectre bajo el mando de Ernst Blofeld se infiltran en una base de la Fuerza Aérea de EU situada en el Reino Unido y roban dos misiles de crucero Tomahawk. Cuando le piden un rescate a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los británicos reactivan a sus agentes '00' y envían a James Bond para recuperar las ojivas y matar a Blofeld.

Con información de Bloomberg y IMDB

