Mexicanos son nominados a Premio Internacional de Niños por la Paz y otras notas para que olvides el COVID-19

Nominan a mexicanos a Premio Internacional de los Niños por la Paz

Cuatro jóvenes mexicanos fueron nominados al Premio Internacional de los Niños por la Paz 2020 (International Children’s Peace Prize 2020), organizado por la Fundación KidsRight.

Los nominados son Aleida Ruiz Sosa, Enrique Ángel, y los hermanos Gigi y Jorge Martínez Gracida, quienes se encuentran entre los 142 candidatos al premio, provenientes de 42 países diferentes.

El Premio Internacional de los Niños por la Paz es otorgado a jóvenes que hayan hecho un esfuerzo especial para promover los derechos de los niños, especialmente aquellos en situación vulnerable.

La Fundación KidsRights es una organización internacional de ayuda y defensa de los niños con sede en Amsterdam, Países Bajos.

Este año, los tres finalistas serán anunciados a finales de octubre, por premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. El 13 de noviembre se anunciará el ganador del premio mediante una ceremonia en línea.

El ganador recibe la estatua Nkosi, diseñada por Inge Ikink y nombrada en honor del primer ganador del premio, Nkosi Johnson.

El ganador recibe una beca escolar, el apoyo de la plataforma mundial para promover sus ideales para el beneficio de los derechos de los niños. De igual forma, KidsRight otorga un financiamiento de 100 mil euros para sus proyectos relaciones con el área de trabajo del ganador en su propio país.

Panam lanza edición especial para celebrar el Día de Muertos

No solo Nike y Vans, también la marca Panam se une a una de las celebraciones más importantes para los mexicanos, y rinde homenaje al Día de Muertos con una edición especial de tenis deportivos, con la creación del modelo Calavera.

El modelo Calavera fue creado a partir del clásico 084, pero con colores distintivos de la celebración: negro, naranja, amarillo con calaveritas de azúcar. La marca mexicana de tenis mezcló elementos de la ofrenda tradicional, característico de la cultura popular de México.

Nike y Vans dieron a conocer dio a conocer hace unos días sobre sus respectivas ediciones especiales para celebrar el Día de Muertos. Sin embargo, Panam no ha dado más detalles sobre su nueva colección, aunque los coleccionistas ya preguntan sobre los detalles para adquirir unos.

La edición especial estará disponible en línea a partir del 16 de octubre en www.panam.com.mx , pero también en sus tiendas físicas.

Apple presenta los nuevos iPhone 12

Apple presentó este martes cuatro nuevos modelos de iPhone que estarán equipados con tecnología para las nuevas redes inalámbricas 5G.

Uno de los nuevos modelos es el iPhone 12, con una pantalla de 6.1 pulgadas y que es parecido al iPhone 11, solo que es más liviano y delgado. Su precio base es de casi 22 mil 499 pesos. Otro modelo es el iPhone 12 Mini, con una pantalla de 5.4 pulgadas y un precio base de casi 19 mil 999 pesos. El iPhone 12 Pro, de gama más alta y que cuenta con cámaras más poderosas, se venderá desde 27 mil 499 pesos, mientras que el iPhone 12 Pro Max, con una pantalla de 6.7 pulgadas, estará disponible desde los 29 mil 999 pesos.

Apple dijo que los teléfonos serían más duraderos.

Apple ya no incluirá adaptadores de carga con sus nuevos teléfonos, algo que podría molestar a los consumidores. La compañía señaló que eso permitirá que las cajas sean más pequeñas y ligeras, lo que es más amigable con el medio ambiente en cuanto a su envío. Sin embargo, la compañía vende por separado dos modelos de cargador.

Los modelos de iPhone presentados este martes se lanzarán en diferentes momentos. Los iPhone 12 y 12 Pro estarán disponibles a partir del 23 de octubre, mientras que el Mini y el Pro Max hasta el 13 de noviembre.

???? How about a rocket launch to go with your morning coffee? Tune in starting at 9:05am ET to see @BlueOrigin’s #NewShepard rocket launching with @NASA_Technology on board: https://t.co/oiuqD0GmQv. Liftoff is scheduled for no earlier than 9:35am ET. pic.twitter.com/59pOi0eLwp — NASA (@NASA) October 13, 2020

NASA ensaya tecnología de alunizaje con cohete New Shepard, de Jeff Bezos

La empresa espacial Blue Origin, de Jeff Bezos, lanzó este martes un cohete New Shepard por séptima vez desde un rincón remoto de Texas, para ensayar una nueva tecnología de alunizaje de la NASA que ayudaría a enviar astronautas nuevamente a la Luna.

El vuelo, que alcanzó una altura máxima de 106 kilómetros, duró apenas 10 minutos. El cohete impulsor del dueño de Amazon regresó verticalmente al centro de lanzamiento y lo siguió la cápsula, que cayó en paracaídas a la superficie del desierto.

La cápsula transportó experimentos científicos, además de 1.2 millones de semillas de tomate que serán entregadas a niños de Estados Unidos y Canadá y decenas de miles de tarjetas postales con dibujos de temática espacial que serán devueltos a los jóvenes remitentes.

El cohete impulsor llevaba equipo de navegación de la NASA para futuros alunizajes. Los sensores y la computadora —ensayados durante el descenso del cohete— tendrán un nuevo viaje suborbital con Blue Origin.

Es parte del programa Artemis de la NASA que busca enviar a la primera mujer y un hombre a la Luna para 2024, un plazo impuesto por la Casa Blanca.

Stevie Wonder lanza 2 canciones

Stevie Wonder lanzó dos nuevas canciones este martes que reflejan los tiempos que vivimos y con las que espera inspirar un cambio.

El ídolo estadounidense lanzó Where Is Our Love Song y Can’t Put It In the Hands of Fate bajo su nuevo sello discográfico, So What the Fuss Music, distribuidas por Republic Records de Universal Music Group (Wonder fue parte de Motown Records la mayor parte de su carrera).

El cantante y pianista de 70 años hizo el anuncio durante una conferencia de prensa virtual este martes en la que también actualizó sobre su salud al decir que fue “bendecido con un nuevo riñón” el pasado diciembre.

Wonder dijo que es la primera vez que lanza dos canciones al mismo tiempo y lo hizo en coincidencia con el cumpleaños 36 del segundo de sus nueve hijos, Mumtaz Morris.

Wonder dijo que comenzó a escribir Where Is Our Love Song cuando tenía 18 años. “Entonces vino este año, con toda la confusión y todo el odio y todo el este versus oeste, oeste versus este. Simplemente es un duro quiebre”, expresó.

Con información de Quadratín y AP