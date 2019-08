Metallica dona 250 mil euros para construcción de hospital pediátrico rumano

BUCAREST, Rumania.- La banda estadounidense de heavy metal Metallica donó 250 mil euros a una asociación rumana que está construyendo el primer hospital pediátrico oncológico del país.

La donación a Daruieste Viata (Dar vida), fundada en 2012, se produjo antes del concierto de la banda el pasado miércoles, el cuarto en el país de la Unión Europea desde 1999, dijo la asociación en su página de Facebook.

La donación fue hecha a través de la fundación sin fines de lucro de la banda All Within My Hands, dijo Metallica en un comunicado.

La construcción comenzó a mediados de 2018 en el hospital de Bucarest, uno de los pocos en ser construidos en Rumania en las últimas tres décadas. Se espera que el proyecto esté listo el año próximo, con donaciones de 260 mil individuos y poco menos de 2 mil compañías por el momento.

Rumania tiene una de las infraestructuras menos desarrolladas de la UE debido a una pobre administración pública, corrupción y burocracia, a pesar de años de fuerte crecimiento económico y miles de millones de euros en financiamiento del bloque europeo.

El actual gobierno ha pospuesto repetidamente los planes para construir tres nuevos hospitales regionales para los que la UE ha destinado fondos.