Más allá del Punk: Tatiana Soberón, un ejemplo de rebeldía y autogestión

Sentada en un sillón decorado con cojines de algunas bandas de punk, vestida completamente de negro, con el cabello rubio que acentúa sus ojos verdes, Tatiana Soberón habla de su trabajo en todos los ámbitos de su vida.

Tatiana, mejor conocida como Taty Bloody Batty, es vocalista de Bloody Benders, bióloga de profesión, mamá de dos niños, dueña del Gato Calavera y socia de No Somos Nada Distro Café.

Taty cuenta, en entrevista con El Financiero, que cuando tenía 15 años de edad escribió en su diario el deseo de tener un lugar donde la gente pudiera escuchar música punk y hardcore; tuvieron que pasar 10 años para que el sueño de adolescente se hiciera realidad y pudiera, con esfuerzo y apoyo de su familia, abrir el Gato Calavera.

“ Estaba en la indecisión y recuerdo que escuché una canción de Calavera que decía ‘regresa a la escuela y olvídate del rock’, entonces dije: hoy me voy a inclinar al Rock and Roll y me dediqué al Gato Calavera" Taty Bloody Batty

Este sitio se convirtió en un lugar de encuentro para platicar con tus amigos, conocer a más personas, comer y beber algo rico y disfrutar de bandas tocando en vivo desde Punk, Heavy Metal, Gótico, hasta Ska.

Sin embargo, después de 10 años y derivado de la pandemia del nuevo coronavirus, Soberón tuvo que cerrar el lugar. “Fue muy deprimente, recuerdo que mientras desmontaba todo lo que había veía los stickers en las paredes y en el camerino, las firmas de todas las personas que desde amigos hasta personalidades que yo admiraba pasaron por ahí”, recuerda.

Siempre hay luz al final del túnel

Después del cierre del Gato Calavera, Taty se unió con Venas Rotas, una tienda de discos, y gestionaron el No Somos Nada Distro Café, ubicado en Medellín 381, en la Ciudad de México, el cual mantiene la esencia inicial de su antiguo recinto donde además puedes escoger un disco y escucharlo, con el plus de una tienda de ropa y libros.

“La esencia de este lugar es el punk, esta onda de: hazlo tú mismo y la autogestión que yo llevo día a día en mi vida. No somos nada, somos todo, es hasta optimista de decir, tal vez se está acabando el mundo pero nosotros estamos aquí”, comenta.

Foto por Jaqueline Guillermo

Entre la biología y el punk

Tatiana Soberón también se dedica a la ilustración científica, imparte cursos de anatomía e ilustración de murciélagos y aves, da asesorías en el museo de Historia Natural, entre otros proyectos como bióloga.

Desde hace casi una década, cuatro chicas (Angy, Foamy, Morgana y Taty) decidieron crear una banda de Horror Punk a la cual nombraron Bloody Benders, las cuatro mujeres han hecho lo que le gusta sin importar lo que los demás piensen, son la combinación de la parte oscura del horror, de la cultura de los cómics y de las películas, pero también incluyen la parte contestataria.

Como mujer, en un género musical dominado por hombres, Taty considera que hay muchas críticas y prejuicios que van desde la maternidad hasta la apariencia física. “Las bandas de chicas nos enfrentamos mucho a esto, es triste pero una vez que se te empieza a resbalar todo eso y ves la magia y entiendes el fuego que hay en el escenario, cambia”, comenta.

Durante la pandemia el único proyecto que Tatiana ha mantenido constante es su banda, pues han tenido transmisiones vía online, participaron en el festival Punk Rock Bownling 2020, y este 2021 lanzarán su álbum ‘Lux In Tenebris’, el cual “es una luz en medio de todo esto tenebroso y tiene lo más maduro de la banda, son canciones con todo lo que nos pasó en este tiempo”, dice.

Es por ello que la música y el escenario son otros de los factores por los cuales el Gato Calavera es muy importante en su vida y pretende retomarlo con mucha fuerza cuando las circunstancias lo permitan.

El reto más grande: ser mamá

Para la vocalista de Bloody Benders la maternidad es uno de los retos más grandes de su vida “siento que son los ojos que más me pueden juzgar y con los que no quiero quedar mal”, dice. Pasar tiempo con sus dos hijos de 10 y 2 años respectivamente, es un constante aprendizaje y aunque a lo largo de este tiempo que lleva siendo mamá ha podido equilibrar todas sus actividades, debido al confinamiento puede estar aún más cerca de ellos.

“Mi personalidad está dividida en dos con mis hijos, me encanta que a través de que gesté la vida en estos dos seres humanos tan increíbles veo una parte de mí y otra de su papá, pero también su personalidad bien marcada. No son mi propiedad, yo solo les di vida y los apoyaré siempre, ellos generarán su camino y me encanta respetarlos”, señala.

Tatiana aconseja a las mujeres a “ser ellas mismas, eso es lo más importante no cambiar porque alguien les diga que no está bien, al final que ellas vayan construyendo su camino; es importante construir no destruir y eso implica a nosotras mismas. Alcen la voz, disfruten lo que hagan no importa que sea algo dominado por hombres”.

Foto por Yayo Lazcano

“ como pasó en el Renacimiento, al final viene una parte donde todo va a florecer de nuevo y si tú te preparaste durante este tiempo puedes dar algo mucho más chingón de lo que venías haciendo”. Taty Bloody Batty

Ante la nueva normalidad recomienda seguir trabajando, no desesperarse y no decaer. "Al final somos esqueletos, debajo de toda esta piel solo somos esqueleto. La vida es pasajera y hay que disfrutarla al máximo y vivirla al máximo”, concluye.