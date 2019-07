Marilyn Manson se suma al elenco de 'The Stand', la nueva serie de Stephen King

El cantante y compositor Marilyn Manson participará en la miniserie The Stand, de Stephen King, según dijo el propio artista en una entrevista para la revista Revolver.

Además, detalló que él y su banda realizarán una nueva versión de la canción The End, de The Doors, para esta misma serie.

"(La banda) Shooter y yo hicimos una versión de The End de The Doors, para una nueva miniserie, The Stand, de Stephen King, en la que también estaré actuando", dijo Manson, de acuerdo con la publicación.

Agregó que está preparando un nuevo disco que podría llevar su nombre.

"Aún está por determinarse, pero creo que es el álbum que debería llamarse Marilyn Manson. Estoy en un modo de vida en el que quería contar historias con este disco, y es como un museo de cera de mis pensamientos, un estudio de la cámara de los horrores en mi cabeza", indicó para la publicación.

"Está lleno de drama. No lo compararía con ninguno de mis otros discos, pero escucharás un poco de todo, es como si hubiera enfocado todo en un solo lugar", agregó.

Indicó que en esta nueva producción participará un nuevo baterista, Brandon Pertzborn, que ha participado con Black Flag, Doyle y Ho99o9, además de Jamie Douglass, el baterista de Shooter.

The Stand (conocida también como La danza de la muerte o Apocalipsis) es originalmente una novela de terror y suspenso escrita por el estadounidense Stephen King. Fue publicada originalmente en 1978.

La miniserie, que será transmitida por CBS en 2020, relatará una batalla entre el bien y el mal, luego de que una plaga mortal mata a la mayoría de la población, de acuerdo con el sitio especializado IMDb.