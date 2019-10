María Lorena Ramírez, corredora rarámuri, protagoniza portada de 'Vogue'

María Lorena Ramírez, la corredora rarámuri que ha conquistado diversas carreras en México y Europa, protagoniza la portada especial de Vogue México como parte del vigésimo aniversario de la revista.

El número especial es un homenaje a las mujeres en México, en donde también se encuentran la bailarina Elisa Carrillo y la actriz Irene Azuela, además de Frida Escobedo, Graciela Ángeles, Gabriela Cámara y Abigail Mendoza, entre otras.

Lorena, quien corre con su indumentaria tradicional y huaraches, es originaria de Chihuahua. Obtuvo el tercer lugar en el ultramaratón celebrado en España en 2018, en una competencia en la que participaron 2 mil 400 atletas de 38 países.

"Me gusta ser una mujer rarámuri, me gusta tener esta cultura, estas tierras que estoy pisando, donde he crecido, es un lugar muy bello. Tenemos de todo, tenemos árboles, tenemos muchas cosas aquí en el estado de Chihuahua. Me siento muy feliz de lo que tengo", dijo María Lorena Ramírez a Vogue.

La edición especial es un tributo a México cuyo objetivo es compartir las historias de las mujeres que son "las verdaderas líderes de nuestros tiempos", afirmó Karla Martínez, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica.