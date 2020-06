María, el personaje de 'Hoy No Me Puedo Levantar' que refleja el aspecto soñador de Belinda

Se acerca la hora de subir el telón. Detrás del escenario, se recorren los largos pasillos para llegar a los vestuarios de los actores. Un poco apartado de los otros, se encuentra uno con las letras doradas, el nombre de Belinda, resalta en la puerta.

Al entrar, destaca la viveza del camerino con los colores blancos, rosados y dorados, en ello sobresalen distintos objetos desde un globo enorme blanco con el nombre de la obra, una serie de peluches por doquier y en una de las paredes arriba del sofá otras letras doradas que decían “ganando como siempre”.

Inesperadamente, llega Belinda con un vestido llamativo, “camaleónico” (con tonalidades color pastel). Los reflectores dentro del cuarto se encienden para dar mayor iluminación y con tal serenidad que refleja comienza la conversación.

Aquella mirada profunda, revela el esfuerzo, aprendizaje y la transición que ha sido para ella, el aventurarse a actuar después de ser cantante, pero más allá de ello, recuerda lo especial de la historia de Hoy No Me Puedo Levantar.

En la obra que revive el Madrid de los ochenta, Belinda recuerda a su amada España y la ciudad en la qué pasó mucho tiempo con su familia, además de diversos momentos de su vida en los que creció con las canciones de Mecano.

De pronto, la cantante muestra rasgos de emoción y añoranza al hablar de la música con las palabras: “Cada vez que canto las canciones, le pongo más atención a la letra y me hacen recordar lo que era la música antes, el esperar que saliera un disco completo, hoy pocos artistas lo hacen, ahora se sacan sencillos”.

Una de las canciones de Mecano que más disfruta cantar es “Hijo de la Luna”, el cual, además tiene uno momento especial para ella dentro de la obra.

Pero hablar de María, es más complejo, hay que entender la construcción del personaje desde la producción de la obra. A Belinda siempre le gusta involucrarse al cien por ciento en cualquier proyecto como en Hoy No Me Puedo Levantar.

Al momento de hablar sobre la parte creativa, la expresión de sus manos es mayor al explicar el proceso de varios meses para llevar a cabo la definición del look de María y desde características mínimas como un lunar, el estilo y las características especiales que la hacen diferente a ella.

¿De qué forma te identificas con tu personaje?

Me identifico con María en la personalidad, sobre todo, porque lucha por conseguir sus sueños, es una chava que no existe el no para ella. En cuanto a su carrera, lo que quiere lograr, es luchona, trabajadora tiene muy claro lo que quiere y Belinda es así.

Belinda desde su emoción da un mensaje sobre la obra al publico donde “lo más importante es sentir la historia, la música, la energía cuando estás en el escenario, cantando y no por los efectos especiales”.

Hoy menciona que vivimos un momento donde la tecnología esta a todo lo que da y siente que se tiene que pensar de otra forma, desde volver al origen y ser capaces de hacer sentir al otro.

De pronto, tocan a su puerta y anuncian la segunda llamada.

Pero la cantante sólo añade que hoy el teatro le ha dejado enseñanzas, desde el aprender a escuchar, trabajar en equipo, ser receptiva, aprender a ser más ágil, dar lo mejor de sí misma y disfrutar cada función, además de agradecer por la oportunidad al productor Alejandro Gou por formar parte de este elenco.

¿Te gustaría involucrarte en más obras a futuro ahora que has debutado como actriz en este proyecto?

Sí, a hacer más proyectos de teatro. Me encantaría, tendría que ser una historia que me guste y me atrape.

En ese instante, tocan la puerta anunciando la tercera llamada, Belinda se transforma en María y sale a escena.