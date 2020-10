Marge y Homero 'reviven' a Frida Kahlo y Diego Rivera en Los Simpson

La pareja de artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera recibieron un homenaje en la temporada 32 de Los Simpson.

Kahlo y Rivera son representados por Marge y Homero en el capítulo 3 de esa temporada.

En este episodio llamado Now Museum, Now You Don’t, Lisa se queda en casa debido a que está enferma, al leer un libro sobre arte imagina que los pintores son su familia y otros personajes de Springfield, la ciudad donde vive.

En el capítulo, los productores de la serie recrearon algunas de las obras más famosas de Kahlo como Autorretrato con monos, así como Yo y mis loros.

Mientras que de Diego Rivera, los dibujantes de la serie recrearon el mural El hombre controlador del universo.

El legado de Los Simpson trasciende fronteras. La serie tiene su origen en diciembre de 1989, fecha de su primera emisión.

Danny Elfman es el creador del icónico opening de la caricatura, y Al Jean, el escritor.

