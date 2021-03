'Mank' de David Fincher lidera las nominaciones a los Premios Oscar 2021

Mank de David Fincher lidera las nominaciones a los Premios de la Academia 93 con 10 nominaciones y, por primera vez, dos mujeres, Chloé Zhao y Emerald Fennell, fueron nominadas como mejor directora.

Se hizo historia en la categoría de mejor director. Solo cinco mujeres han sido nominadas en la categoría antes. Zhao es la primera mujer de ascendencia asiática nominada.

Estas son las y los nominados:

Mejor película

"Mank" de David Fincher

"Promising Young Woman" de Fennell

"Nomadland" de Zhao

"Judas and the Black Messiah"

"Sound of Metal"

"Minari"

"El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor director/directora

Chloé Zhao- “Nomadland”

Lee Isaac Chung- "Minari"

David Fincher- "Mank"

Emerald Fennell- "Mujer joven prometedora"-

Thomas Vinterberg- "Otra ronda".

Mejor actriz

Carey Mulligan- "Promising Young Woman"

Frances McDormand- "Nomadland"

Viola Davis-"El fondo negro de Ma Rainey"

Vanessa Kirby- "Piezas de mujer"

Andra Day- "Estados Unidos contra Billie Holiday"

Mejor actor

Chadwick Boseman- "Ma Rainey's Black Bottom"

Riz Ahmed- "Sound of Metal"

Anthony Hopkins- "El padre"

Gary Oldman- "Mank"

Steven Yeun- "Minari".

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova- “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close- "Hillbilly Elegy"

Olivia Colman- "El padre"

Amanda Seyfried- "Mank"

Yuh-Jung Youn- "Minari"

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen- "El juicio de los 7 de Chicago"

Leslie Odom Jr.- "Una noche en Miami"

Daniel Kaluuya- "Judas y el Mesías Negro"

Paul Raci- "Sound of Metal"

LaKeith Stanfield- "Judas y el Mesías Negro".

Mejor largometraje documental

“Collective”

“Crip Camp: una revolución de la discapacidad”

"El agente topo"

“Mi maestro pulpo”

"Hora"

Mejor película internacional

“Quo Vadis, Aida?”- Bosnia y Herzegovina;

"Otra ronda"- Dinamarca

"Better Days"- Hong Kong

“Colectivo”-Rumania

"El hombre que vendió su piel"- Túnez

Mejor canción original

"Husavik" de "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga"

"Fight for You" de "Judas y el Mesías Negro"

“Io Sì (visto)” de “La vida por delante (La Vita Davanti a Se)”

"Habla ahora" de "Una noche en Miami ..."

"Hear My Voice" de "The Trial of the Chicago 7"

Mejor largometraje de animación

"Adelante"

"Sobre la Luna"

“La oveja Shaun. La película: Granjaguedón"

"Soul"

"Wolfwalkers"

Mejor guión original

"Judas y el Mesías Negro"- Shaka King y Will Berson

“Minari”- Lee Isaac Chung

"Mujer joven prometedora"- Emerald Fennell

“Sound of Metal”- Darius Marder y Abraham Marder

"Prueba de los 7 de Chicago"- Aaron Sorkin.

Mejor diseño de vestuario

Alexandra Byrne- “Emma”

Ann Roth - "El trasero negro de Ma Rainey"

Trish Summerville - "Mank"

Bina Daigeler - "Mulan"

Massimo Cantini Parrini - "Pinocho"

Efectos visuales

“Love and Monsters”, “The Midnight Sky”, “Mulan”, “The One and Only Ivan”, “Tenet”.

Cortometraje

“Feeling Through”

“The Letter Room”

“The Present”

“Two Distant Strangers”

“White Eye”

Corto animado

“Burrow”, “Genius Loci”, “If Anything Happens I Love You”, “Opera”, “Yes-People”.

Cortometraje documental

“Colette”- Anthony Giacchino y Alice Doyard

“A Concerto Is a Conversation”- Ben Proudfoot y Kris Bowers

“Do Not Split”-Anders Hammer y Charlotte Cook

“Hunger Ward”- Skye Fitzgerald y Michael Scheuerman

“A Love Song for Latasha” - Sophia Nahli Allison y Janice Duncan.

Diseño de producción

“The Father”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“News of the World”

“Tenet”

Maquillaje y peinado

“Emma”

“Hillbilly Elegy”

"Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“Pinocchio”

Sonido

“Greyhound”

“Mank”

“News of the World”

“Soul”

“Sound of Metal”

