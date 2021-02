'Mank' lidera la lista de nominaciones de los Globos de Oro con 6 menciones

Mank, la visión de David Fincher de un pasado Hollywood, encabezó este miércoles la lista de nominados a los Globos de Oro con seis menciones, y le dio a Netflix el dominio general en un año sacudido por la pandemia.

La película sobre el coguionista de Citizen Kane (El ciudadano Kane) Herman Mankiewicz fue nominada a mejor película de drama; mejor actor, para Gary Oldman; mejor director, para Fincher; mejor actriz de reparto, para Amanda Seyfried; mejor música original, y mejor guion para Jack Fincher, el padre del director que escribió la película antes de morir en 2003.

The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago) de Aaron Sorkin — al igual que Mank un estreno de Netflix — le siguió de cerca con cinco nominaciones, entre ellas a mejor película de drama; mejor director y mejor guion, para Sorkin; mejor actor de reparto, para Sacha Baron Cohen; y mejor canción.

Las otras candidatas a mejor película de drama son “Nomadland” de Chloe Zhao, “Promising Young Woman” (“Hermosa venganza”) de Emerald Fennell, y “The Father” (“El padre”) de Florian Zeller.

Un año después de que no fue nominada ninguna mujer en el apartado de dirección, como tampoco ninguna película dirigida por una mujer, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos de Oro, nominó a más directoras que nunca.

Regina King, por One Night in Miami (Una noche en Miami), Zhao y Fennell se medirán por el premio al mejor director con Sorkin y Fincher.

Netflix, que también fue el estudio con más nominaciones el año pasado, recibió este miércoles 42 candidaturas, 22 de ellas en las categorías de cine y 20 en las de televisión.

Las nominadas a mejor película musical o de comedia son: Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Music, Palm Springs y The Prom.

En los rubros televisivos, The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark y Ratched competirán por el premio a la mejor serie de drama. Mientras que el Globo a la mejor serie musical o de comedia se disputará entre Schitt’s Creek, Ted Lasso, The Great, The Flight Attendant y Emily in Paris.

Una película guatemalteca, La Llorona de Jayro Bustamante, competirá por el premio a la mejor cinta en lengua extranjera junto con la danesa Another Round, la italiana The Life Ahead, la coreana Minari y la francesa Two of Us.

Los nominados a mejor actor en una película de drama son: Riz Ahmed, por Sound of Metal; Chadwick Boseman, por Ma Rainey’s Black Bottom; Anthony Hopkins, por The Father; Gary Oldman, por Mank; Tahar Rahim, por The Mauritanian.

Las candidatas a mejor actriz en una película de drama: Frances McDormand por Nomadland, Viola Davis por Ma Rainey’s Black Bottom, Carey Mulligan por Promising Young Woman, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman y Andra Day por The United States vs. Billie Holiday.

Por el premio al mejor actor en una película musical o de comedia compiten Sacha Baron Cohen por Borat Subsequent Moviefilm, James Corden por The Prom, Andy Samberg por Palm Springs, Lin-Manuel Miranda por Hamilton, y Dev Patel por The Personal History of David Copperfield.

Y por el de mejor actriz en una película musical o de comedia: Maria Bakalova, por Borat Subsequent Moviefilm; Michelle Pfeiffer, por French Exit; Anya Taylor-Joy, por Emma; Kate Hudson, por Music, y Rosamund Pike, por I Care A Lot.

Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson presentaron las nominaciones este miércoles por la mañana.

Los Globos de Oro, en su 78va edición, se entregarán el 28 de febrero en una ceremonia conducida por Tina Fey y Amy Poehler.

