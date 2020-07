‘Malcolm el de en medio’ llega a Amazon Prime Video y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este martes tenemos para ti que la famosa serie 'Malcolm el de en medio' llegará a Amazon Prime Video en agosto, los nominados a los premios Emmy, la subasta de un autoretrato de Rembrandt que logró una cifra de millones de dólares y más.

Malcolm, Francis, Reese, Dewey y Jamie llegan a Amazon Prime Video

Amazon Prime Video anunció que Malcolm el de en medio llegará en agosto a la plataforma.

Todos los capítulos de la famosa serie estarán disponibles el próximo 14 de agosto.

Esta serie de comedia cuenta la historia de Malcolm, el hermano del medio y un alumno superdotado, quien intenta sobrevivir a una familia alocada y excéntrica.

Esta serie ya la podemos ver de lunes a viernes, a las 19:00 horas, por el canal 5, además está disponible en Claro Video, pero siempre es bueno tener más opciones.

Entre otras novedades que llegan a la plataforma son las series 24, Diego Luna, Pan y Circo, Dark Waters, el drama biográfico de Mark Ruffalo, entre otros.

QRestBenazuza

Estos son los 25 mejores restaurantes del mundo, según TripAdvisor... y hay un mexicano

El restaurante Benazuza, que se encuentra en Cancún, Quintana Roo, es el digno representante de México en la lista de los 25 mejores lugares de alta cocina del mundo, anunció TripAdvisor.

De acuerdo con información recabada por la plataforma de viajes, Auberge du Vieux Puits, en Fontjoncouse, Francia, ocupa el primer lugar, seguido de La Ville Blanche, en Rospez, Francia; en tercer lugar está Chila, ubicado en Buenos Aires, Argentina.

El Benazuza, que ocupa el lugar 25 de la lista, se caracteriza por una cocina tecnoemocional con matices mexicanos, que sorprende con técnicas innovadoras en cada creación, con sabores puros y refinados en un menú de 15 tiempossegún el portal del restaurante.

Los ganadores entre los favoritos de los viajeros se eligen en función de los millones de comentarios y opiniones de comensales de todo el mundo recopilados en 2019.

Aquí está la lista:

1. Auberge du Vieux Puits, Fontjoncouse, Francia

2. La Ville Blanche, Rospez, Francia

3. Chila, Buenos Aires, Argentina

4. Black Swan en Oldstead, Reino Unido

5. Leo, Bogotá

6. Aramburu, Buenos Aires

7. La Maison d’a Cote, Montlivault, Francia

8. 040, Santiago , Chile

9. Ise Sueyoshi, Nishiazabu, Japón

10. The Fat Duck, Bray, Reino Unido

11. 5, Stuttgart, Alemania

12. TRB Hutong, Beijing

13. La Colombe, Constantia, Sudáfrica

14. L’Enclume, Cartmel, Reino Unido

15. Azurmendi, Larrabetzu, España

16. Ciel Bleu Restaurant, Amsterdam

17. Martin Berasategui, Lasarte, España

18. Ristorante Lido ‘84, Gardone Riviera, Italia

19. Quintessenza, Trani, Italia

20. Ristorante Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi, Italia

21. The Grove, Auckland Central, Nueva Zelanda

22. La I Latina, Buenos Aires

23. Uri Buri, Acre, Israel

24. The French Laundry, Yountville, Estados Unidos

25. Benazuza, Cancún, México

AP

Watchmen, de HBO, recibe 26 nominaciones a los premios Emmy

La Academia de las Artes y Ciencias Televisivas anunció este martes la lista de los nominados a la próxima edición de los premios Emmy.

Watchmen, envuelta en la mitología de superhéroes y basada en el racismo del mundo real, encabezó el martes la lista de nominados a los premios Emmy con 26 candidaturas.

La serie de HBO, que capturó la profunda inquietud en los Estados Unidos durante los choques raciales y políticos en medio de la pandemia, fue postulada a mejor serie limitada y recibió menciones para miembros de su elenco que incluyen a Regina King y Jeremy Irons.

El sólido desempeño de Ozark de Netflix ayudó al servicio de streaming a lograr un récord de 160 nominaciones, superando a la perenne líder HBO, que recibió 107.

El servicio debutante Apple TV+ despertó atención en su primera temporada con la nominación de Jennifer Aniston a mejor actriz en una serie de drama por The Morning Show. Otra novata del streaming, Disney+, figuró con su derivada de Star Wars The Mandalorian, que consiguió 15 menciones, incluyendo a mejor serie de drama.

La comedia de Amazon The Marvelous Mrs. Maisel fue la segunda con mayor número de nominaciones, 20, seguida de Ozark, con 18.

AP

Autorretrato de Rembrandt se vende por 18.7 mdd en Sotheby's

Un autorretrato de Rembrandt se vendió por 14.5 millones de libras esterlinas (18.7 millones de dólares) en una subasta virtual de Sotheby’s, que indicó que es un nuevo récord para un autorretrato del maestro holandés.

Sotheby’s dijo que el 'Autorretrato con collar y sombrero negro', de 1632, era deseado por seis postores este martes. El último autorretrato de Rembrandt que apareció en subasta se vendió por 6.9 millones de libras esterlinas en 2003.

El cuadro vendido este martes es uno de apenas tres autorretratos del pintor que están en manos privadas.

La venta fue parte de una subasta en línea de obras que abarcaban cinco siglos de historia del arte, de Rembrandt a Picasso, y de Miró a Banksy.

Entre las obras más valiosa está 'Peinture (Femme au chapeau rouge)' ('Mujer con sombrero rojo') de Miró, de 1927, con un precio de venta estimado de 20 a 30 millones de libras esterlinas (25 a 37.5 millones de dólares).

También hay un tríptico de Banksy titulado 'Vista del mar Mediterráneo', pintado en 2017.

AP

Festival de Venecia devela su programa para septiembre

El drama fronterizo estadounidense The World to Come, el drama/comedia de Jim Broadbent y Helen Mirren The Duke, Mainstream de Gia Coppola, y el drama Pieces of a Woman de Shia LaBeouf y Vanessa Kirby están entre las películas que se estrenarán en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el primero en su tipo desde que la pandemia del coronavirus llevó a la cancelación de eventos de gran concurrencia en todo el mundo.

El programa para la 77ma edición del evento, que comenzará el 2 de septiembre en el Lido de Venecia, es más global y tiene menos estrellas de Hollywood que en años pasados como resultado del brote del virus, reconoció el director del festival, Alberto Barbera.

“Este año, tomando prestadas las palabras de Bob Dylan, el programa contiene multitudes: de películas, de géneros, de puntos de vista”, dijo Barbera este martes en una conferencia de prensa. “Habrá cine de autor, comedias, documentales, cintas de terror, cintas de mafiosos, etcétera”.

Las películas en competencia incluyen Nomadland de Chloe Zhao; Lovers de Nicole Garcia, con Stacy Martin; Miss Marx de Susanna Nicchiarelli, con Romola Garai como la hija de Carlos Marx, Eleanor; y The World to Come de Mona Fastvold, sobre dos mujeres que forjan una conexión en aislamiento a mediados del siglo XIX. Basada en un relato de Jim Shepard, la cinta incluye a Kirby, conocida por su papel de la princesa Margarita en The Crown, Katherine Waterston y Casey Affleck.

Barbera destacó que casi la mitad de las películas en competencia de este año fueron dirigidas por mujeres. El festival ha tenido una notable desigualdad de género en el pasado.

Con información de AP