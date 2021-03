Malala lleva su pasión a la pantalla chica y otras notas para que te olvides del COVID

Este lunes queremos que inicies la semana con el mejor ánimo con estas notas sobre el proyecto que tiene entre manos Malala, el concurso gastronómico que lanzó la Secretaría de Cultura, las nominaciones del Sindicato de Productores de Estados Unidos, y más.

AP

Malala comparte su pasión en Apple TV+

Malala Yousafzai es una ganadora del Nobel conocida en todo el mundo por su activistmo, pero también es una admiradora de los dibujos animados y ahora llevará su amor por el cine y la televisión a Apple TV+.

Yousafzai, de 23 años, quien se graduó de la Universidad de Oxford en junio del año pasado, anunció este lunes una sociedad con Apple para desarrollar a lo largo de varios años programas de drama, documentales, comedias, animación y series para niños.

Yousafzai fue la más persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2014 por su trabajo para proteger a niños de la esclavitud, el extremismo y el trabajo infantil. En su natal Pakistán, fue abierta al insistir que las niñas tenían derecho a una educación y recibió un disparo en la cabeza de un talibán en su camino a la escuela cuando tenía 15 años. Se recuperó y pasó a luchar contra la opresión de las niñas en todo el mundo.

En una entrevista con The Associated Press, Yousafzai conversó sobre su amor por los dibujos animados como un escape, cómo mantiene la esperanza en un mundo a veces lúgubre, y cómo celebraría el Día Internacional de la Mujer este lunes.

Tu nuevo acuerdo con Apple incluye series de comedia y animadas. ¿Eres fan de la comedia?

_De niña veía en Cartoon Network 'Tom & Jerry', 'Courage', 'Scooby Doo' y todos esos programas animados. Cuando eres pequeño, y en especial cuando comenzó el terrorismo, saber que existe este mundo de los dibujos a donde puedes escapar de la realidad que te rodea y simplemente reír y entretenerte. Tú sabes, he visto películas de comedia de Bollywood y Hollywood, y soy una gran admiradora de la animación también. No me he perdido una sola cinta animada. Sencillamente capturan y entretienen y también ofrecen mensajes muy hermosos.

También ayudarás a desarrollar documentales. ¿Cubrirás quizás tus viajes para ayudar a niñas?

_Definitivamente quiero hacer documentales y programas sin guion, y espero cubrir mucho de mis propios viajes y las niñas increíbles que conozco... Pero hay tanto más que explorar y aprender. Estoy emocionada. Todavía estoy en una etapa de exploración de ideas. Puedo decir que hay muchas ideas increíbles y es sumamente difícil elegir una.

#AñoDeLaIndependencia ????????



Se lanza la convocatoria del Concurso Gastronómico “¿A qué sabe la patria?”, que reconoce los alimentos que México legó al mundo



La fecha límite para participar en esta convocatoria nacional es el 8 de abril de este año.



???????? https://t.co/wOcneh5HEh pic.twitter.com/UvKekyHAky — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) March 9, 2021

'¿A qué sabe la patria?': Gobierno lanza Concurso Gastronómico

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas y su programa “Las semillas que nos dieron patria”, en colaboración con la Secretaría de Economía, convoca al Concurso Gastronómico '¿A qué sabe la patria?'.

Las y los cocineros mexicanos podrán concursar en cualquiera de las dos categorías: ya sea de forma individual, con una receta original escrita y en video; o en colectivo, con una receta tradicional en video.

La fecha límite para participar en esta convocatoria nacional es el 8 de abril. Estas podrán presentarse en cualquiera de las 68 lenguas indígenas del país o en español.

Las recetas ganadoras en este certamen dedicado a la imaginación, la inventiva y a los sabores de nuestra patria serán premiadas con un estímulo de 80 mil pesos, en la categoría individual, y 150 mil pesos, en la categoría colectiva.

En cualquiera de las categorías, la receta debe tener como base las semillas e ingredientes característicos de la alimentación tradicional mexicana, como maíz, cacao, amaranto, chile, jitomate, calabaza, nopal, maguey, vainilla, aguacate, quelites, guanábana o cualquier otro que sea representativo en la comunidad de los participantes, en especial, los endémicos.

Las personas participantes deberán enviar las recetas individuales o colectivas al correo electrónico culturaalimentaria@cultura.gob.mx. Podrá inscribirse cualquier persona que resida en territorio nacional sin distinción de sexo ni edad.

Las recetas ganadoras de ambas categorías se darán a conocer el lunes 21 de junio de 2021 a través de la página www.gob.mx/cultura , además, se otorgarán cuatro menciones honoríficas.

La convocatoria completa puede ser consultada en https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/ y en https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/

AP

Productores nominan a 'Borat', 'Ma Rainey' y 'Nomadland'

'Borat Subsequent Moviefilm', 'Promising Young Woman' ('Hermosa venganza') y 'Ma Rainey’s Black Bottom' ('La madre del blues') están entre las nominadas al máximo honor del Sindicato de Productores de Estados Unidos: el Premio Darryl F. Zanuck al mejor productor.

El gremio anunció las 10 candidatas a su premio a la mejor película este lunes. Las demás son 'Judas and the Black Messiah' ('Judas y el mesías negro'), 'Nomadland', 'Sound of Metal' ('El sonido del metal'), 'Mank', 'Minari', 'One Night in Miami...' ('Una noche en Miami...') y 'The Trial of the Chicago 7' ('El juicio de los 7 de Chicago').

Los Premios del Sindicato de Productores (PGA, por sus siglas en inglés) son considerados uno de los barómetros más confiables para los Oscar. En los últimos dos años, las nominaciones a los PGA y los Premios de la Academia han estado prácticamente alineadas, excepto por la candidatura de 'Knives Out' ('Entre navajas y secretos') a los PGA el año pasado. El sindicato usa un sistema de votación preferencial similar al de la academia de cine. Los ganadores han coincidido en 21 de los últimos 31 años.

No está claro si los productores serán tan proféticos en un año sacudido por la pandemia. Pero si la tradición se mantiene, las nominaciones de este lunes decepcionarán a algunas aspirantes al Oscar a la mejor película como 'News of the World' ('Noticias del gran mundo'), 'The Father' ('El padre') y 'Da 5 Bloods ('5 sangres').

AP

311 semanas como número 1: Djokovic supera marca de Federer

Novak Djokovic rebasó finalmente a Roger Federer al tope de la lista de tenistas que más tiempo pasaron como el número uno del mundo.

El serbio inició este lunes su 311ma semana en la cima de la lista y superó la marca de 310 semanas que tenía Federer. “Hoy es un gran día", dijo Djokovic en un tuit.

Djokovic encabezó el ránking por primera vez el 4 de julio del 2011, después de ganar su primer torneo de Wimbledon venciendo al número uno de entonces Rafael Nadal en la final. Su ascenso cortó una racha de siete años y medio en la que la cima había sido ocupada solo por Federer o Nadal.

“Todos los deportistas sueñan con ser el número uno del mundo. Eso nos motiva”, dijo Djokovic por entonces. “Cuando finalmente lo consigues, y cuando sabes que eres el mejor, es algo fenomenal”.

Djokovic ganó cinco veces Wimbledon, nueve el Abierto Australiano, tres el US Open y una el Abierto de Francia.

Tiene en total 18 títulos grandes y necesita tres más para batir la marca que comparten Federer y Nadal, quienes suman 20 cada uno.

El serbio ha ocupado en cinco ocasiones distintas el primer lugar y terminó seis veces al tope de la lista al cierre de una temporada, igualando una marca de Pete Sampras.

Sampras estuvo 286 semanas como el número uno del mundo. Federer superó esa marca en julio del 2012. Ivan Lendl está cuarto con 270 semanas y Jimmy Connors quinto con 268.

Puntos clave de la explosiva entrevista de Enrique y Meghan con Oprah

La entrevista de dos horas en horario estelar de Oprah Winfrey con el príncipe Enrique y Meghan, la duquesa de Sussex, tuvo revelaciones y acusaciones que han sacudido a la familia real británica, creando una imagen de racismo, insensibilidad y disfunción profunda.

El palacio no ha respondido a la entrevista, que se transmitió en Estados Unidos el domingo por la noche generando encabezados y desatando un debate en todo el mundo.

A continuación, cinco puntos destacados de la charla:

Meghan dice que enfrentó racismo

Meghan, quien es birracial, dijo que antes de tener a su hijo Archie hubo “preocupaciones y conversaciones” en la familia “sobre qué tan oscura sería su piel al momento de nacer”.

Enrique confirmó la conversación, pero dijo que nunca revelará quién estuvo involucrado, aunque Winfrey dijo que no fueron sus abuelos, la reina Isabel II y el príncipe Felipe.

Meghan también dijo que la prensa británica la trató muy diferente que a la esposa de Guillermo, Catalina, quien también era seguida de cerca por la prensa e incluso fue apodada “Waity Katie” (Katie en espera) por su largo noviazgo.

Meghan dijo que tuvo pensamientos suicidas

Meghan dijo que su aislamiento e infelicidad en la familia real se tornaron tan graves que “simplemente ya no quería vivir más”.

“Era un pensamiento contante, muy claro, real y aterrador”, dijo.

Agregó que pidió ayuda al departamento de recursos humanos del palacio, pero que no la recibió.

“Recurrí a la institución y dije que necesitaba ir a algún lado para recibir ayuda. Dije que nunca me había sentido así y que necesitaba ir a algún lado”, recordó. “Me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución”.

Enrique dice que estaba atrapado

Enrique dijo que a lo largo de su relación con Meghan, se dio cuenta de que él y su familia estaban atrapados en un sistema opresor.

“Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado”, dijo. “Mi padre y mi hermano, ellos están atrapados. No pueden salir”.

También afirmó que hay una relación tóxica entre la realeza y la prensa y que la familia real británica teme que la prensa sensacionalista “se vuelva en su contra”.

“Hay un nivel de control por miedo que ha existido por generaciones”, dijo.

La fracturada relación de Enrique con su padre y hermano

Enrique reveló una ruptura en sus relaciones con su padre el príncipe Carlos, quien es heredero al trono británico, y su hermano mayor, el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión.

Dijo que en algún momento Carlos dejó de responder a sus llamadas telefónicas y todavía “hay mucho trabajo que hacer” en su relación.

“Siempre le querré, pero hay mucho dolor en lo que ha ocurrido y seguiré teniendo como una de mis prioridades tratar de sanar esa relación”, dijo Enrique.

Agregó que él y Guillermo han “pasado por lo peor juntos, tenemos una experiencia compartida, pero estamos en caminos diferentes”.

Con información de AP