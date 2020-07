'Mad Heidi': una historia (alternativa) en la que Kill Bill 'se encuentra' con La Novicia Rebelde

Heidi, 'la niña de los Alpes' está de vuelta ... pero con una venganza por cumplir.

Mad Heidi se trata de una parodia de acción, aventura, comedia y terror que retoma al personaje de cuentos infantiles, Heidi. Ahora ya con mayor edad, es una chica de los Alpes en una Suiza alternativa que ha caído bajo el régimen fascista.

"Tomemos a la famosa chica de montaña suiza Heidi, queso y los hermosos Alpes y combinémoslos con oro nazi, chocolate y fondue. Agregue algunos galones de sangre y mucha diversión. Eso es loco HEIDI", se lee en el sitio de la producción de la película.

Poco sabe ella que su anhelo de libertad personal será la chispa que enciende una revolución. Desde el uso del 'fondue' como una forma de tortura hasta la muerte por 'a manos' del chocolate, Mad Heidi es una verdadera película 'Swissploitation', en la que Think Kill Bill se encuentra con The Sound of Music (La Novicia Rebelde).

El equipo detrás de esta cinta, anunció el 14 de julio que el guionista de culto estadounidense, actor, director y productor Trent Haaga se ha unido al equipo de escritura del guion de Mad Heidi. El galardonado Haaga ha participado en más de 100 películas en una larga y a veces controvertida carrera.

Mad Heidi está siendo producida por IRON SKY Tero Kaukomaa y Valentin Greutert de Amateur Teen y Paradise War, y será dirigida por el prometedor director suizo Johannes Hartmann.

“Siempre he sido un gran fan de las películas de explotación de la vieja escuela - desde películas spaghetti western, kung-fu, las de contracultura de los años 60, y lo atemporal de la realidad alternativa de las películas de Iron Sky.

"Veo a Mad Heidi como una carta de amor a todo lo anterior, y me emocionó que me ofrecieran la oportunidad de jugar en el mundo que Tero, Valentin y Johannes han creado", compartió Trent Haaga.

El aclamado director señaló que Mad Heidi sostiene un espejo oscuro de la casa de la risa hacia el mundo, a través de la lente de una Suiza que nunca fue.

Es un cuento futurista fuertemente inspirado en una novela clásica y muy querida -sostiene Haaga- ¿Quién no querría involucrarse en algo así? También soy un gran admirador de la forma en que estos muchachos armaron sus películas: evitando los modelos de financiación tradicionales, adoptando nuevas formas de distribución y valorando los comentarios de los fanáticos durante la producción.

En este cuento, un despótico magnate del queso gobierna el país con un puño de hierro para mantener una imagen de postal artificial de Suiza. Cuando Heidi es secuestrada por las tropas del gobierno, la lucha comienza y estalla la guerra contra la maquinaria del odio alimentada con queso.

"En lo que a mí respecta, es el futuro del cine independiente, y estoy encantado de hacer este viaje con este equipo", aseguró Haaga.

Por su parte, Tero Kaukomaa dijo que “es genial tener a alguien de los indudables talentos de Trent a bordo. Él siempre cumple y es perfecto para la nueva película increíble que estamos produciendo para nuestros fanáticos".

"Les puedo asegurar que la gente no se decepcionará. De hecho, estamos seguros de que les va a encantar".

Con información de AP*