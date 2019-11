Los Simpson 'está llegando a su fin', dice el creador del icónico 'opening' de la caricatura

La cultura pop no sería la misma sin Los Simpson. Su legado trasciende fronteras y tiene su origen en diciembre de 1989, fecha de su primera emisión. Después de todo lo que ha logrado, es posible que la 'familia amarilla' más famosa tenga los días contados.

En una entrevista realizada esta semana por el sitio web JOE, Danny Elfman, el creador del icónico opening de la caricatura, dijo que Los Simpson "está llegando a su fin".

"Por lo que yo he escuchado, Los Simpson está llegando a su fin (...). No lo puedo confirmar oficialmente, pero por lo que he escuchado la caricatura estaría en su último año", comentó Elfman.

Este año se tenían dudas de qué pasaría con la caricatura luego de la venta de 21st Century Fox a Disney. Sin embargo, en febrero se confirmaron dos temporadas: la número 31 (que actualmente se transmite en Fox) y la 32 (que comenzaría en el tercer trimestre de 2020).

Si las palabras de Elfman son verdad, Los Simpson vería su fin con la temporada 32.

"Todo lo que puedo decir es que estoy atónito y asombrado por tanto tiempo que ha durado la caricatura. Cuando escribí esta loca pieza musical (el opening de Los Simpson), esperaba que nadie lo iba a escuchar, porque realmente no pensé que el programa tuviera una oportunidad", agregó Elfman en la entrevista con JOE.