Los países con más borrachos y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este jueves te tenemos notas sobre los países con más borrachos, según un estudio de 90 naciones, además de la llegada de HBO Max a México, la inversión de 'Checo' Pérez en Kavak y más.

El top 10 de los países con más borrachos

México es uno de los países con menos borrachos en el mundo, de acuerdo con un estudio publicado por Global Drug Survey, compañía de investigación independiente con sede en Londres, Inglaterra.

De acuerdo con el estudio, que engloba a 32 naciones, el país ocupa la posición número 29 en la lista del número medio de ocasiones en las que sus connacionales denunciaron emborracharse en los últimos 12 meses.

Global Drug Survey definió estar borracho como “haber bebido tanto que sus facultades físicas y mentales se deterioraron hasta el punto en que su equilibrio / habla se vio afectado, no pudo concentrarse claramente en las cosas y que su conversación y comportamiento eran muy diferentes".

Según Global Drug Survey, las personas en México se emborracharon 10 veces en promedio durante el tiempo ya mencionado.

Estos son los 10 países con más borrachos:

Escocia 33.8 veces se emborracharon en el último año.

Inglaterra - 33.7 ocasiones

Australia - 31.8

Dinamarca - 31.3

Finlandia - 30.4

Estados Unidos - 27.1

Canadá - 26.5

Irlanda - 25.9

Francia - 25.9

Brasil - 21.6

Me han preguntado y ya les tengo una respuesta. #HBOMax, junio 2021.

La fecha exacta, se las diré otro día. ???? pic.twitter.com/A0xQu0VkUi — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) February 11, 2021

HBO Max llegará a México en junio

HBO Max, el servicio de streaming de WarnerMedia, llegará a México y al resto de Latinoamérica en junio próximo.

El precio de suscripción de la plataforma para la región, que llegará a competir con 'pesos pesados' como Netflix y Disney+, no fue revelado. En Estados Unidos, el servicio tiene un costo de 15 dólares.

El servicio de streaming tendrá en exclusiva series como Friends y The Big Bang Theory, que le dijeron 'adiós' a Netflix en diciembre, y será el 'hogar' de House of the Dragon, la nueva serie derivada de Juegos de Tronos que se estrenará en 2022.

Warner Brothers también utilizará la plataforma para el lanzamiento simultáneo de sus principales películas durante 2021, una estrategia adoptada por el cierre de cines provocado por la pandemia.

Entre algunos de los títulos que los suscriptores podrán ver desde la comodidad de sus casas están In the Heights, el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda; The Suicide Squad, la película de superhéroes de DC Comics, y la nueva entrega de la franquicia Matrix.

AP

Taylor Swift termina regrabación de su álbum Fearless: Taylor’s Version

El año pasado, Taylor Swift estrenó un montón de música nueva. Este año, se enfocará en la vieja. La estrella pop anunció el lanzamiento del primero de sus álbumes regrabados.

Swift dijo este jueves en internet que Fearless: Taylor’s Version está listo y “estará pronto con ustedes”. El disco incluye canciones regrabadas de su segundo álbum, Fearless. Contiene 26 temas en lugar de los 13 originales, además de seis inéditos que “casi se incluyeron” en el álbum.

Swift también lanzará una nueva versión de su canción Love Story de Fearless este jueves a la medianoche, justo a tiempo para el fin de semana del Día de San Valentín.

Swift escribió Fearless entre los 16 y los 18 años, y el disco le mereció su primer Grammy. La versión regrabada probablemente sea bien recibida por sus fans y se imponga sobre la original en los motores de búsqueda.

Swift no ha anunciado cuándo Fearless: Taylor’s Version estará disponible, pero en un comunicado que publicó en Twitter, incluyó un mensaje oculto con el uso de mayúsculas que dice: April Ninth (9 de abril).

Shutterstock

Miami quiere pagar a sus trabajadores y recaudar impuestos en bitcoin

El alcalde de Miami, Francis Suárez, propuso pagar a los trabajadores municipales y recaudar impuestos en bitcoin, ampliando su campaña para promover las criptomonedas.

El alcalde buscará permitir que los trabajadores de la Ciudad de Miami elijan recibir todo o una parte de su salario en bitcoin, según un proyecto de resolución proporcionado por la oficina de Suárez. Además, el alcalde propuso permitir que las personas paguen todo o parte de los impuestos a la propiedad, o impuestos locales, en criptomoneda.

Suárez también quiere que el administrador de la ciudad analice la viabilidad de invertir una “cantidad limitada de fondos gubernamentales” en bitcoin, según el proyecto de resolución. No está claro si eso es realmente posible: los estatutos de Florida tienen estrictas limitaciones sobre cómo los Gobiernos locales pueden invertir los fondos excedentes, generalmente restringiendo las inversiones a instrumentos de baja volatilidad como los emitidos por el Gobierno de Estados Unidos. En el último año, el bitcoin ha demostrado que puede duplicar su precio, o perder la mitad de este, en tan solo un mes.

En la resolución, Suárez, no mostró desconcierto por la volatilidad de la criptomoneda y dijo: Miami “está comprometida a promover el surgimiento del bitcoin, a medida que continúa ganando aceptación generalizada”.

El alcalde tiene previsto presentar la resolución a la comisión de Gobierno de la ciudad tan pronto como este jueves, para posteriormente ser aprobada.

Muy contento de anunciar que haré equipo con el primer unicornio mexicano @kavakmx pic.twitter.com/DAkGiAnxkc — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 12, 2021

'Checo' Pérez es accionista de Kavak

Kavak, la primera empresa unicornio mexicana dedicada a la compra-venta de autos seminuevos, logró un acuerdo para patrocinar al piloto de Fórmula 1, Sergio Pérez, con el cual 'Checo' también se convirtió en accionista de la empresa.

“Hemos seguido muy de cerca su carrera y estamos comprometidos con apoyar su trayectoria, así como la de otros campeones que orgullosamente representan a México tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó Carlos García Ottati, director general de Kavak en un comunicado.

Ottari dijo que se invitó al piloto a ser accionista porque desde el inicio mostró su compromiso y apoyo a su modelo de negocio y sus ganas de sumarse a su revolución de la industria automotriz.

“Estoy muy emocionado y orgulloso de sumar esfuerzos con la primera empresa unicornio en la historia de México, en su visión de revolucionar el mercado y llevar el sello del sector automotriz mexicano como símbolo de calidad y confianza en el mercado latinoamericano”, puntualizó Pérez.

Kavak, en 2020 alcanzó el estatus de primer unicornio mexicano de la historia del país, al ingresar al selecto grupo de las no más de 600 empresas a nivel mundial en alcanzar este hito, en sus primeros 4 años de operación.

Con información de Bloomberg y AP