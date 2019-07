El negocio detrás de la pelea Carlos Trejo vs. Alfredo Adame (que ganarán 1 millón de pesos por pelear)

Lo que comenzó como una rivalidad entre dos personas famosas, Carlos Trejo y Alfredo Adame, se convirtió en un evento de Artes Marciales Mixtas llamado 'Ajuste de Cuentas' con patrocinadores, venta de boletos y alimentos, peleas preliminares semiprofesionales y espectáculo musical.

El pleito entre Adame, conductor y excandidato a la alcaldía de Tlalpan, y Carlos Trejo, 'cazafantasmas', tiene una bolsa asegurada de 1 millón de pesos para cada uno de los peleadores, de acuerdo con el promotor del combate, Charly Díaz.

“Es una bolsa asegurada para cada quien de un millón de pesos, aproximadamente. Son bolsas aseguradas con respecto a venta de boletos, venta de servicios como tal, y hasta ahí”, dijo Díaz en entrevista con El Financiero.

Díaz, quien tiene 20 años de experiencia en la promoción de espectáculos musicales, cuenta que derivado de lo viral de la rivalidad entre los dos ‘famosos’ y con la intención de promover el deporte en México, fue que decidió echar a andar la promoción del espectáculo.

“Me acerco al abogado de Carlos Trejo y al representante de Adame, ahí es cuando empezamos a planear esto en forma y darle una trascendencia más allá de un simple rumor, ‘chisme’ o lo que la gente pensó, que era un mero montaje”, indica Díaz en entrevista.

Además de la bolsa asegurada de un millón de pesos, el promotor del evento indicó que los combatientes tienen libertad de obtener otros beneficios económicos con empresas patrocinadoras. “El tema de publicidad, cada uno tiene negociado algo por su parte, lo cual desconozco”, dijo.

La pelea se va a llevar en el Foro 360 ubicado en Naucalpan, Estado de México. Se trata de un inmueble con capacidad para 2 mil 300 espectadores, de acuerdo con información oficial del Foro, que estará dividido en 8 secciones para la pelea.

Los boletos están a la venta en Boletia y van de los 350 pesos en zona General a los 1,000 pesos en zona VIP Diamante.

“Este lugar (Foro 360) nosotros lo traíamos trabajando para otros eventos musicales y culturales. Logramos una alianza. Compramos los derechos de la imagen de Carlos y Adame para poder llegar a organizar y promover este evento en este lugar”, cuenta Díaz.

El evento consistirá en dos peleas preliminares de combatientes semiprofesionales de Artes Marciales Mixtas, una pelea estelar entre Carlos Trejo y Alfredo Adame (a 3 rounds de 5 minutos) y la presentación de dos DJ internacionales cuyo nombre no se pudo revelar.

Con la intención de aprovechar el movimiento viral de la rivalidad y para darle difusión a jóvenes peleadores se logró una alianza con un gimnasio llamado Pichi Gym. En dicho gimnasio, ubicado en Copilco, al sur de la Ciudad de México, actualmente se realiza una eliminatoria entre los talentos que ahí entrenan para elegir a los 4 peleadores que realizarán los combates preliminares.

“Estábamos en busca de chavos para impulsar aprovechando todo este revuelo viral. Ellos (Pichi Gym) como tienen sangre nueva en Artes Marciales Mixtas y Box, los buscamos. Sabiendo de la proyección de este evento, decidimos buscarlos para tener peleas preliminares con sus prospectos importantes”, dijo.

Además de Pichi Gym, Charly Díaz reveló que hay dos marcas mexicanas de mezcal, proveniente de Oaxaca, que están interesadas en ingresar al evento como patrocinadores, cuyo nombre aún no puede ser revelado.

“Se han acercado otras marcas de condones, algunas de calzado deportivo. Esto es un negocio, pero que en vez de que sea un negocio inmediato y únicamente prostituyamos la imagen de ambas personalidades, queremos hacer algo a futuro donde se apoye a marcas mexicanas y deportistas mexicanos”, dijo.

Posterior al evento deportivo, el lugar se convertirá en una especie de centro nocturno en el que los asistentes podrán comprar bebidas y alimentos y en el que tocarán los DJ antes mencionados.

“Queremos hacer una mezcla entre Las Vegas y el Frontón México, donde pueda haber un evento como el Box, pero que después podamos mezclarlo con la diversión de un centro nocturno”, contó.

Charly Díaz señaló que, por contrato, los involucrados en la pelea son responsables de cualquier lesión o herida que se genere en el combate y que los gastos para sanar las afectaciones físicas que puedan recibir correrán por su cuenta.

La pelea, ¿se pospone?

Charly Díaz contó que, derivado de la herida que sufrió Alfredo Adame en la conferencia de prensa que se realizó el pasado 10 de julio, por un botellazo, el combate se podría posponer un par de semanas.

“Estamos viendo la opción de cambiar de fecha, atrasar un par de semanas la pelea. Depende de que el médico dé autorización a Alfredo Adame de pelear o si se retrasa un par de semanas. Esto no es nada montado, los señores sí tienen algún tema personal para tener este tipo de enfrentamientos y es mejor estar en un ring, con un referee, con guantes, y no que se hagan riñas callejeras”, dijo.

Hasta ahora, la fecha del combate está programada para el viernes 2 de agosto. El próximo lunes 22 de julio se sabrá si se pospone o no, explicó Díaz a El Financiero.

Posteriormente, Adame confirmó, en una entrevista con AS México, que la pelea quedaba pospuesta después de haberlo consultado con un médico.

"El doctor me dijo 'mira son de cuatro a seis semanas (de reposo), nunca se termina de arreglar (la herida), va a quedar sensible, va a dejar marca', pero no se cancela, yo voy a buscar una nueva fecha. Voy a hablar con los empresarios que la estaban organizando", aseguró.