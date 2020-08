Lluvia de chocolate cae sobre Suiza y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este martes te tenemos información sobre la lluvia de chocolate que cayó sobre una población en Suiza, la llegada de Disney+ a México, la semana en que Nike honrará a Kobe Bryant y más...

Lindt & Spruengli

Suiza amanece cubierta de chocolate

Los residentes de una localidad suiza se llevaron una sorpresa cuando comenzó a nevar finas partículas de polvo de cacao luego de una falla en el sistema de ventilación de una fábrica de chocolate.

La compañía, Lindt & Spruengli, confirmó este martes los reportes de medios locales sobre un problema menor en el sistema de ventilación de refrigeración de una línea de “nibs de cacao” tostados en su fábrica en Olten, una localidad entre Zúrich y Basilea.

Los nibs, pequeños trozos de granos de cacao triturados, son la base del chocolate.

Los fuertes vientos registrados en la zona el viernes en la mañana esparcieron el polvo cacao por las inmediaciones de la factoría, dejando una fina capa de cacao.

La producción continuó sin problemas y la compañía dijo que las partículas eran totalmente inofensivas para la población y el medio ambiente. El sistema de ventilación ha sido reparado.

[NO PUBLICAR]

Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre.



*Nota: usar hashtag #DisneyPlus — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 18, 2020

Disney+ llegará a México el 17 de noviembre

El mensaje parece un error, pero no lo es: con un texto que incluye la frase '[NO PUBLICAR]', se dio a conocer el día que llegará a México y América Latina la plataforma Disney Plus.

Días antes, el servicio de streaming ya había anunciado que llegaría a México y Latinoamérica en noviembre, pero no había indicado la fecha exacta.

En ese momento dio a conocer también que contará con la versión live action de Mulán, una de las películas más esperadas por los fans.

Disney+ tendrá todos los títulos originales producidos por y para Disney, así como las colecciones completas de todos los contenidos disponibles de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, exclusivos para la plataforma.

Así será el uniforme que usará LeBron James en 'Space Jam 2'

El basquetbolista LeBron James apareció en un video con el uniforme del Tune Squad , el equipo de basquetbol de la película Space Jam 2. A new legacy, de la cual será protagonista.

En la primera película, el uniforme de Michael Jordan es blanco con un logo naranja en el centro, y tiene líneas el colores naranja y azul. El nombre del equipo de los Looney Tunes es el mismo. El uniforme de James es color azul con círculos naranjas en un costado. En el short se observa un número 6, distinto al número 23 que utiliza en el equipo de Lakers.

Esta nueva película tendrá como productor a Ryan Coogler, director del éxito de Marvel Black Panther, y a Terence Nance como director. Nance es creador de series como HBO's Random Acts of Flyness y director de cintas experimentales como Oversimplification of Her Beauty.

El filme original de 1996 fue dirigido por Joe Pytka y tuvo a Michael Jordan, estrella de los Toros de Chicago en los 90, actuando con los dibujos animados de Warner Brothers como Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky y estrellas de la NBA de esa época.

Disney Channel vía AP

The Owl House: Disney presenta a su primera protagonista bisexual

La creadora de The Owl House de Disney Channel está elogiando a la compañía por incluir a una adolescente LGBTQ entre los personajes de la serie animada.

“¡La representación es importante!”, tuiteó Dana Terrace, quien también es productora ejecutiva del programa. “¡Luchen siempre por hacer lo que USTEDES quieren ver!”

Luz Noceda, una chica de 14 años de origen dominicano, sería el primer peronaje bisexual en una serie televisiva de Disney. Un cortometraje animado estrenado en mayo en el servicio de streaming Disney+, Out, es protagonizado por un personaje gay.

The Owl House debutó en enero y regresó en julio tras un receso de varios meses. Renovó contrato para una segunda temporada.

Terrace, quien publicó este mes que es bisexual y que siempre quiso “escribir un personaje bi”, dijo que fue franca con Disney sobre su deseo de incluir “niños ‘queer’ en el elenco principal”.

Luz, una chica dominicana-estadounidense, aspira ser una bruja pese a su falta de habilidades mágicas. La actriz Sarah-Nicole Robles hace su voz como parte de un elenco que también incluye a Wendie Malick, Alex Hirsch y Eden Riegel.

AP

Los Latin Grammy serán el 19 de noviembre en Miami

La próxima edición de los Latin Grammy será el jueves 19 de noviembre en Miami e incluirá actuaciones desde múltiples ciudades del mundo.

La Academia Latina de la Grabación anunció este martes los planes para su 21ra entrega anual de premios en medio de la pandemia. La gala, que tradicionalmente se realiza en Las Vegas, solo se ha llevado a cabo en Miami en una ocasión, en 2003. Esta vez es concebida con el tema “La música nos humaniza”.

El espectáculo se transmitirá por Univision a partir de las 8 de la noche de Miami y será precedido por “Noche de Estrellas”, un programa de antesala de una hora. La academia, la cadena y el equipo de producción cumplirán estrictamente con las pautas y protocolos de seguridad relativos a la pandemia, dice la misiva.

Antes de la trasmisión, la llamada “Premiere” del Latin Grammy, una ceremonia no televisada en la que se anuncian los ganadores en la mayoría de las categorías, se realizará de manera virtual también desde Miami.

La lista de nominados se dará a conocer el 29 de septiembre, según se informó previamente.

Nike

'Mamba Week', la semana de Kobe Bryant

En honor al basquetbolista Kobe Bryant, Nike anunció que presentará la colección 'Mamba Week' , una semana en la que lanzará diversos artículos inspirados en el fallecido jugador de los Lakers.

"A partir del domingo 23 de agosto, Nike honrará a Kobe con la 'Mamba Week' (Semana Mamba), llena de programas y lanzamientos minoristas que celebran el legado perdurable de Bryant", indica un comunicado de la compañía.

El lanzamiento ocurre en el marco de su cumpleaños, pues nació el 23 de agosto de 1978.

Nike señala que uno de los legados perdurables de Kobe son los productos creados junto a esta compañía, pues fue la fuerza impulsora detrás de la creación de los zapatos, por lo que Nike continuará lanzando tenis Kobe Protro, para mantener vivo su legado.

Se trata de una colección de cinco pares de tenis: Kobe V Protro Big Stage, Kobe V Proto 5x Campeón, Kobe V Protro x Invicto (dos pares) y Kobe V Protro Girls EYBL, así como una serie de camisetas de edición limitada con los números 8 y 24, con los que Bryant jugó.

Con información de AP