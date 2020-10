Llegan las lunas más bellas del año y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este jueves tenemos para ti información sobre las lunas más bellas del año, un nuevo inodoro que prueba la NASA, standuperos, música y deportes.

Habrá dos lunas llenas en octubre: una de cosecha y otra azul

Dicen que las de octubre son las más bonitas y en este mes habrá dos lunas llenas: una este jueves 1 de octubre y la otra el 31, en Halloween.

La de este jueves será la la Luna de cosecha de este año, es decir, la primera Luna llena que aparecerá tras el equinoccio de otoño, que ocurrió el pasado 23 de septiembre y marcó el inicio de esa estación en el hemisferio norte. Esta Luna apareció a las 16:13 horas.

La del 31 de octubre, por su parte, será una Luna azul: no porque vaya a verse de este color, sino porque ese nombre recibe la segunda Luna llena que aparece en un mismo mes. ¡Además será en Halloween! La hora de aparición de esta Luna, que sin duda le dará un toque especial a la Noche de Brujas, podrá verse a las 20:49.

Estas dos lunas llenas no serán el único fenómeno astronómico interesante que podrá apreciarse este mes. Pues también se dará la captura temporal de un objeto por parte de la órbita Tierra.

Dichos objetos son llamados "minilunas" por los científicos. Permanecen en nuestro planeta durante un corto período, meses o años, antes de ser arrojados al espacio.

NASA

La NASA prueba un nuevo inodoro espacial de titanio de 23 millones de dólares

El nuevo orinal espacial de la NASA en décadas -de titanio y tiene un valor de 23 millones de dólares, además es más adecuado para las mujeres-, estará funcionando en la Estación Espacial Internacional antes de volar a la Luna.

Está empaquetado dentro de un barco de carga que despegará este jueves por la noche desde Wallops Island, Virginia.

Pesa apenas 45 kilogramos y tiene solo 71 centímetros de alto, es aproximadamente la mitad del tamaño de los dos inodoros construidos por Rusia en la estación espacial. Es más del tamaño de una caravana para caber en las cápsulas Orion de la NASA que llevarán a los astronautas a la Luna en unos pocos años.

Los residentes de la estación lo probarán durante unos meses.

Ahora que SpaceX lanzó astronautas a la estación espacial y Boeing está a menos de un año de enviar a su primera tripulación, se necesitan más baños. El nuevo estará en su propio puesto junto al antiguo en el lado estadounidense del puesto de avanzada.

Los baños antiguos se adaptan más a los hombres. Para acomodar mejor a las mujeres, la NASA inclinó el asiento del nuevo inodoro y lo hizo más alto. La nueva forma debería ayudar a los astronautas a posicionarse mejor para el No. 2, dijo Melissa McKinley, gerente del proyecto del Centro Espacial Johnson.

¿Tienen algo que hacer el 4 de Octubre?

Nos vemos entonces, show en vivo exclusivo en #TikTok

Síganme como francoescamillaofficial (con doble “f”)#AsíEntraElDiabloATikTok pic.twitter.com/groj4bOqqV — Franco Escamilla (@franco_esca) September 26, 2020

Franco Escamilla llega a TikTok con show en vivo

El comediante Franco Escamilla se presentará en vivo en un show exclusivo de una hora en TikTok el próximo 4 de octubre a las 21:00 horas tiempo de México.

Antes del stand-up de Franco Escamilla, el show iniciará con la presentación de dos comediantes invitados: La Mole y Gustavo Morales.

Además, Franco Escamilla lanzó un reto de que si tienes una historia que #parecechiste, pero es anécdota, la cuentes en TikTok y hagas que los usuarios de su comunidad se enteren de esa historia digna de un show de comedia.

El reto viene acompañado de un sticker especial del sombrero y gafas emblemáticas de Franco Escamilla, para que cuentes tu historia muy al estilo del comediante.

AP

Después de dominar el K-pop, BLACKPINK quiere dominar el pop

Cuatro años después de que debutaron como el próximo grupo sensación femenino en la escena del K-pop, los elevados sueños de BLACKPINK en la música han rendido frutos.

Su siguiente gran objetivo era lanzar su primer álbum de larga duración después de presentar sencillo tras sencillo con el que esperan mostrar un lado más profundo y personal del grupo.

Titulado 'The Album', el proyecto de ocho canciones que debuta el viernes resalta todas las cosas que han hecho famosas a BLACKPINK: canciones grandes y explosivas que mezclan sonidos de pop, electrónica, hip hop, dance y trap.

BLACKPINK —que también incluye a Rosé, Jisoo y Lisa — debutó con los sencillos Boombayah y Whistle, que rápidamente dominaron las listas de música sudcoreana. Tuvieron éxito con otras canciones y debutaron en la lista Hot 100 de Billboard en 2018 con el sencillo certificado oro Ddu-Du Ddu-Du, que tiene más de un billón de vistas en YouTube, y con Kiss and Make Up, una colaboración con la estrella británica Dua Lipa. Un año más tarde casi llegaron al Top 40 con Kill This Love mientras que un par de EPs alcanzaron el Top 40 en la lista de álbumes 200 de Billboard.

Tuvieron una gira mundial el año pasado, y llegaron a arenas estadounidenses como The Forum en Inglewood, California, y el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Y también se convirtieron en el primer grupo de K-pop que se ha presentado en Coachella.

Esos momentos las han preparado para 'The Album', grabado parcialmente durante la pandemia. Fuera de los grandes beats y sus llamativas coreografías, las integrantes de la banda querían profundizar en las canciones.

AP

Messi vs. Cristiano, en el mismo grupo de la Champions

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se verán frente a frente por primera vez en la fase de grupos de la Liga de Campeones — y los hinchas podrían volver a admirarles en el estadio.

En el sorteo realizado este jueves, el Barcelona de Messi quedó en el segundo bombo y la suerte le deparó toparse con la Juventus de Cristiano. El campeón de Italia fue uno de los ochos máximos preclasificados. El Dínamo de Kiev y el Ferencváros húngaro completan la llave.

Cristiano, de 35 años, y Messi, de 33 años, mantuvieron una larga rivalidad en la Liga de España cuando el astro portugués militó con el Real Madrid. Pero nunca se habían tenido que enfrentar tan temprano en el máximo torneo de clubes de Europa. No podían hacerlo en la Champions debido a que no se permiten los cruces de clubes del mismo país en la fase de grupos.

Se toparon en la final de 2009, en la que Messi anotó uno de los goles con los que el Barcelona doblegó 2-0 al Manchester United, el entonces equipo de Cristiano.

Las fechas para los partidos en Turín y Barcelona no serán confirmadas hasta el viernes, pero se podría permitir la presencia de cierta cantidad de público para unos duelos que prometen sacar chispas.

Aquí puedes ver cómo quedaron los grupos.

Con información de AP