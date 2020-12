Llega a la Tierra un pedacito de la Luna y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este miércoles te tenemos información sobre el regreso de la sonda lunar china a la Tierra, estrenos de Netflix y una historia feliz de perritos.

Cápsula china regresa a la Tierra con muestras de rocas lunares

Una cápsula lunar china regresó a la Tierra este jueves con las primeras muestras frescas de roca y escombros de la Luna en más de 40 años.

La cápsula de la sonda Chang'e 5 aterrizó en el distrito de Siziwang de la región de Mongolia Interior, informaron los medios estatales poco después de las 2:00 am (hora local).

La cápsula se separó anteriormente de su módulo orbitador y realizó un rebote en la atmósfera de la Tierra para reducir su velocidad antes de atravesar y flotar hacia el suelo en paracaídas.

Dos de los cuatro módulos del Chang'e 5 se posaron en la luna el 1 de diciembre y recolectaron alrededor de 2 kilogramos de muestras sacándolas de la superficie y perforando 2 metros en la corteza lunar.

Las muestras se depositaron en un contenedor sellado que se llevó de regreso al módulo de retorno en un vehículo de ascenso.

La exitosa misión fue el último avance para el programa espacial cada vez más ambicioso de China que incluye una misión robótica a Marte y planes para una estación espacial en órbita permanente.

El regreso de la nave espacial marcó la primera vez que los científicos obtuvieron muestras frescas de rocas lunares desde la sonda robot Luna 24 de la ex Unión Soviética en 1976.

Se cree que las rocas recién recolectadas son miles de millones de años más jóvenes que las obtenidas anteriormente por EU y la antigua Unión Soviética, lo que ofrece nuevos conocimientos sobre la historia de la Luna y otros cuerpos del sistema solar. Vienen de una parte de la Luna conocida como Oceanus Procellarum, u Océano de tormentas, cerca de un sitio llamado Mons Rumker que se creía que era volcánico en la antigüedad.

Al igual que con los 382 kilogramos de muestras lunares traídas por los astronautas estadounidenses de 1969 a 1972, se analizarán por edad y composición y se espera que se compartan con otros países.

AP

Netflix estrenará serie documental donde participará el papa Francisco

Netflix apuesta nuevamente por el papa Francisco: producirá una serie documental basada en su galardonado libro Sharing the Wisdom of Time (Compartiendo la sabiduría del tiempo).

En 2018, la plataforma de streaming estrenó El papa Francisco: un hombre de palabra, de Wim Wenders.

La serie, producida por Stand by Me Productions, está programada para su lanzamiento mundial de Netflix en 2021.

El documental está inspirado en el proyecto editorial del padre italiano Antonio Spadaro y su diálogo con el pontífice Jorge Mario Bergoglio.

El libro Compartiendo la sabiduría del tiempo es una colección de historias sobre ancianos de más de 30 países. A través de sus historias, los ancianos expresan sabiduría extraída de experiencias de vidas a cineastas menores de 30 años.

El papa Francisco contribuye ofreciendo su propia historia en cada capítulo y una reflexión sobre decenas de historias de otros.

Shutterstock / Archivo

Historia feliz: Encuentran perrito chihuahua desaparecido hace 5 años

Un perro chihuahua llamado Sweet-Pea que desapareció hace cinco años en el sur de California fue encontrado y regresó a casa.

La perrita se reunió con su dueño gracias a la identificación del microchip, informó KNBC-TV.

Sweet-Pea desapareció en la ciudad de Compton en 2015. Inland Valley Humane Society la encontró a unas 48 kilómetros de distancia en la comunidad de Covina.

Sweet-Pea parecía haber sido bien atendida durante su larga ausencia, informó KNBC-TV. No se revelaron detalles inmediatos sobre dónde se quedó la perra mientras estaba lejos de su dueño.

Tener a Sweet-Pea de regreso “significa mucho para mí”, dijo la propietaria Ursula Lopez a KNBC-TV.

Shutterstock

Estos son los estrenos de Netflix de enero

Ya está por iniciar un nuevo año y Netflix trae para enero varios estrenos entre películas y series para que arranques el año con todo.

PELÍCULAS

-Borning: Asfalto en llamas

2 de enero de 2021

-Fragmentos de una mujer

7 de enero

El dilema de Aziz

-8 de enero

-A descubierto

15 de enero

-Tigre Blanco

22 de enero

DOCUMENTALES

-The Minimalists: Less Is Now

1 de enero

-Crack: Cocaína, corrupción y conspiración

11 de enero

-Acosador nocturno: A la caza de un asesino en serie

13 de enero

-Somos los Brooklyn Saints

29 de enero

SERIES

-Guía Headspace para la meditación

1 de enero

-Sobrevivir a la muerte

6 de enero

-(Des)encanto Temporada 3

15 de enero

-50 m²

27 de enero

-Cobra Kai , tercera temporada

Con información de AP