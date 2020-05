La leyenda del rock & roll Little Richard muere a los 87 años

Little Richard, el autoproclamado 'arquitecto del rock & roll ' y cuyo agudo gemido e imponente copete alteraron la música popular al introducir el R&B negro en el Estados Unidos blanco, murió este sábado a los 87 años.

El pastor Bill Minson, un amigo cercano del músico, le dijo a The Associated Press que Little Richard murió esta mañana. Minson dijo que también habló con el hijo y el hermano del cantante.

El pasto agregó que la familia no relevó la causa de la muerte de Richard.

Nacido como Richard Penniman, Little Richard fue uno de los padres fundadores del rock & roll que ayudó a romper la 'línea de color' en las listas de música, uniéndose a Chuck Berry y Fats Domino para llevar lo que una vez se llamó 'música de raza' a la cultura de masas.

La forma hipercinética de tocar el piano de Richard, junto con su aullido vocal y su peinado, lo convirtieron en una sensación difícil de creer: un hombre negro y gay celebrado en todo Estados Unidos durante la era de Eisenhower.

Vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo, y su influencia en otros músicos fue igualmente asombrosa, desde los Beatles y Otis Redding hasta Creedence Clearwater Revival y David Bowie. En su vida personal, vaciló entre el raunch y la religión, abrazando alternativamente la Biblia y el comportamiento escandaloso.

Cuando el Salón de la Fama del Rock & Roll se inaguró en 1986, Richard estuvo entre los miembros fundadores junto con Elvis Presley, Berry, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Sam Cooke y otros.