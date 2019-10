Leiden, la compositora que esculpe la sensualidad del caribe en sus letras

Leiden pronuncia una letra a modo de mantra; saca la voz y comparte su sonido con Celso Piña para saber que los muertos también dejan flores.

En el espíritu de Leiden se mezcla lo cubano y lo mexicano, que da origen a un ritmo de cumbia que podía encajar con el Rebelde el acordeón.

La cantante y compositora trabajó la canción ‘Tu boca’ junto al productor Sacha Trujeque y, a pesar de que ya tenían la letra y melodía estructurada, pensaron que podía mejorar aún más.

“Toda la letra y música es mía, me he dedicado a eso, y es mi tercer disco de estudio. Son canciones que compuse en una residencia artística donde me invitaron, en Chacala, Nayarit", recuerda , "como ‘Tu boca’ dentro de su origen era una cumbia, hubo la posibilidad de acercarla a Celso Piña sin ninguna promesa. Le gustó y decidió participar con un arreglo en el acordeón”.

Voz y labios, musicalidad y cavidad son temas recurrentes en su música, un nexo en el que ella no se había detenido, pero cree que podría deberse a una fijación. Un rasgo de interés.

Hace tres años, la cantante colaboró en el disco Ataraxia del rapero mexicano Charles Ans; el track se llamó "Deja el cuento y tu cruz" y quedó la posibilidad para volver a trabajar más adelante.

La deuda seguía pendiente y 'Tu boca" se prestaba para que sucediera, por lo que Charles también fue invitado a colaborar junto al monarca de la cumbia regia e imprimir sus rimas.

“(Celso) solo tenía que grabar e imprimirle su sazón con el acordeón; por otro lado, también ya sabíamos en qué momento invitar a los flows de Charles", explica Leiden, "le di el lugar y el grabó encima; soy muy fan de su lírica y su arrojo como músico independiente”.

El arte lo trabajó la cantautora junto a Jonna Mendozah en la ciudad de Guadalajara. La parte conceptual la cruzaron por cuatro meses: desde el tipo de elementos que iba a llevar hasta el discurso visual. Crearon un manual de identidad y así fue como surgieron las ideas para la fotografía del single.

Energía femenina

Nombres como el de Rosalía, Ana Tijoux, Kardi B o Silvana Estrada le parecen familiares a Leiden: todas son compositoras que más allá del género defienden una energía cultural.

“Somos una generación donde nuestro mayor reto no es ser mujeres en la música, sino cada vez ser mejores compositoras y poder salir al mundo independiente y encontrar los mecanismos para poder vivir de lo que amamos, que es hacer música”, señala Leiden, quien ya cuenta con tres discos en su repertorio.

“No estamos defendiendo un género, sino a la canción y comunicación; venimos de una energía cultural que no pensamos en componer uno solo, sino desde nuestro bagaje; Rosalía, fanática de la música flamenca, lo sensorial, es una chica millennial y decidió fusionarlo. Otra cosa que nos caracteriza es que vivimos de la música, y no solo económicamente, sino emocionalmente. Lo que hacemos refleja lo que sentimos, lo que vivimos” .

Uno de los últimos libros que leyó fue La insoportable levedad del ser de Milán Kundera; Eduardo Galeano también está entre sus autores de cabecera y El libro de los abrazos le parece una pieza que la hace sentir en demasía.

Si hablamos de películas, Dancing in the dark (2000) de Lars von Trier es una de sus favoritas, sobre todo por la actuación de B-Jork, pero también por el matiz de un argumento injusto para el personaje principal que, en ocasiones, parece reflejarse en la vida misma.

Leiden recuerda que México es un país de colores, uno donde la violencia podría llevar el rojo, o donde los feminicidios están marcados por el dolor y la tragedia; sin embargo, desde su voz y con su música intenta que las cosas cambien, que sean diferentes. Desde su boca.