'Lazo de la verdad' de la Mujer Maravilla atrapará a más personas en la TV que en los cines

La Mujer Maravilla y su lazo de la verdad seguramente superarán a 'varios de enemigos' este viernes de Navidad con la proyección de Wonder Woman 1984 en cines. Sin embargo, es posible que la superheroína de DC Comics no tenga tanto éxito en la taquilla.

Wonder Woman 1984 estrenó el fin de semana pasado con ventas lentas en los cines del mundo y, con la mayoría de los complejos estadounidenses cerrados, es seguro que generará solo una fracción de los 412.8 millones de dólares en ingresos por entradas nacionales que la primera entrega de la serie generó tres años años.

Puede que eso no sea tan malo para Warner Bros., de AT&T, el estudio detrás de la película de 200 millones de dólares, pues Wonder Woman 1984 también debutará en HBO Max esta Navidad, y debería impulsar las suscripciones al nuevo servicio de transmisión. No obstante, esto muestra cuán sombrías son las cosas para los cines.

Las cadenas de cines, incluido el líder del mercado AMC Entertainment, se tambalean en bancarrota después de un 2020 devastador desde el punto de vista financiero, con la venta de entradas cayendo casi un 80 por ciento el fin de semana pasado. A principios de año, los propietarios de cines esperaban que las grandes películas familiares iniciaran un aumento triunfal en las admisiones. La actuación en taquillas de Wonder Woman 1984 muestra lo difícil que será el camino de regreso a la salud financiera.

"El público se mantendrá cauteloso hasta que las vacunas estén ampliamente disponibles", dijo Shawn Robbins, analista jefe de Boxoffice Pro. Dado que HBO Max ofrece proyecciones a pedido a los suscriptores sin costo adicional, "es probable que muchas personas aprovechen eso".

Pronóstico del fin de semana

Se espera que Wonder Woman 1984 genere entre 10 y 15 millones de dólares en ventas en Estados Unidos durante el primer fin de semana, estima Boxoffice Pro, o solo una pequeña porción de los 103.3 millones de dólares que su predecesora trajo con su debut. Inaugurada en 32 mercados el fin de semana pasado, incluidos China y Brasil, la película generó 38 millones de dólares en venta de entradas. Eso era aproximadamente la mitad de lo que esperaban los analistas, especialmente porque la película no estaba disponible para streaming.

Los analistas han advertido que los ingresos de taquilla son especialmente difíciles de predecir en la era COVID-19, con los cines sujetos a un mosaico de restricciones que cambian con frecuencia. Aproximadamente dos tercios de los cines estadounidenses están cerrados y los que están abiertos deben limitar la venta de entradas para permitir el distanciamiento social.

Las ventas de boletos en EU este año ascendieron a 2.24 mil millones de dólares el fin de semana pasado, por debajo de los 10.7 mil millones de dólares del año anterior, según Comscore.

Aún así, la película de Wonder Woman representa un reinicio importante para la taquilla inactiva. Solo una película importante había debutado en los cines desde que comenzó la pandemia. Tenet, también producido y distribuido por Warner Bros., salió a la luz en septiembre. La recepción fue tibia, lo que provocó más retrasos en las grandes películas y algunos cambios significativos en la forma en que se estrenan las películas.

Nueva fórmula

Normalmente, las películas nuevas y de moda se muestran exclusivamente en los cines hasta 90 días antes de que se comercialicen para alquiler y compra. Warner Bros. y las cadenas de cines lograron un nuevo acuerdo para Wonder Woman 1984. A cambio de permitir que la película también se estrene el mismo día en HBO Max, los cines obtendrán una mayor parte de la venta de entradas, que comparten con los estudios. En el futuro, todas las películas probablemente estarán sujetas a tales negociaciones individuales, han dicho tanto ejecutivos de cine como de estudio.

Algunas otras películas de menor presupuesto también debutarán en los cines este fin de semana, como News of the World, un drama posterior a la Guerra Civil protagonizado por Tom Hanks, y Promising Young Woman, un thriller protagonizado por Carey Mulligan. Ambos son de Universal Pictures, de Comcast, que forjó acuerdos con los cines a principios de este año para que sus películas estén disponibles en línea para su compra y alquiler tan pronto como 17 días después de su aparición en los cines.

Wonder Woman 1984 también se enfrentará cara a cara con la tarifa familiar en otros servicios de streaming. Walt Disney lanzó la película animada Soul el viernes en Disney+, una de varias películas que la compañía desvió al streaming debido al cierre de la sala.

Disney pasó la pandemia invirtiendo en su marca en línea Disney+, lo que hace que sea aún más difícil predecir cómo les irá a las películas populares en los cines una vez que vuelvan a abrir por completo. Soul también se proyecta en los cines de algunos mercados extranjeros, incluido China.

"Tendremos que seguir esperando hasta el próximo año para evaluar realmente cómo se sienten los estudios acerca de esta estrategia y durante cuánto tiempo más la considerarán necesaria", dijo Robbins. "Es posible que esta película por sí sola no sea un gran barómetro".

