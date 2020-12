Las películas navideñas: un 'refugio' ante el aislamiento por COVID-19

Con la pandemia que limita los viajes durante la temporada navideña, muchos estadounidenses (y en diversas partes del mundo) se instalarán frente al televisor para ver sus películas navideñas favoritas, junto con su bebida favorita, una taza de sidra o una copa de vino, para agregar algo de alegría.

Las películas navideñas se han convertido en una parte esencial de las celebraciones invernales estadounidenses y es probable que lo sean más para quienes están en cuarentena este año.

El sitio de entretenimiento Vulture informa 82 nuevos estrenos de películas navideñas en 2020. Pero, incluso antes del cierre, se informó que la producción anual de películas navideñas aumentó al menos 20 por ciento desde 2017 en una sola red de cable.

Los filmes de esta época son populares no simplemente porque son "escapes", como sostiene mi investigación sobre la relación entre religión y cine. Más bien, estas películas ofrecen a los espectadores una visión del mundo como podría ser.

Películas navideñas como reflejo

Esto es particularmente cierto con las películas navideñas.

En su libro de 2016 Christmas as Religion, el académico de estudios religiosos Christopher Deacy afirma que las películas navideñas actúan como un "barómetro de cómo podríamos querer vivir y cómo podríamos vernos y medirnos a nosotros mismos".

Estos filmes ofrecen una variedad de retratos de la vida cotidiana al tiempo que afirman los valores éticos y las costumbres sociales en el camino.

El clásico de 1946 ¡Qué bello es vivir!, una película de fantasía sobre un hombre llamado George Bailey, que ha tocado la vida de muchos, a pesar de todos sus problemas, representa visiones de una comunidad en la que cada ciudadano es un componente vital.

Otra película que se repite con frecuencia en esta época del año es The Family Stone de 2005, que retrata los enfrentamientos de una familia en su mayoría promedio, pero muestra a los espectadores que las disputas pueden resolverse y la armonía es posible.

La película navideña británica de 2003 Love Actually, que sigue la vida de ocho parejas en Londres, trae a los espectadores el tema perenne del romance y las pruebas de las relaciones.

Ver películas como práctica ritual

A medida que las producciones navideñas llevan a los espectadores a un mundo ficticio, las personas pueden superar sus propios miedos y deseos sobre la autoestima y las relaciones.

Estas películas pueden proporcionar consuelo, reafirmación y, a veces, incluso valor para seguir trabajando en situaciones difíciles. Ofrecen la esperanza de creer que, al final, todo saldrá bien.

Cuando las personas ven una parte de sus propias vidas en pantalla, el acto de mirar opera de una manera sorprendentemente similar a cómo funciona un ritual religioso.

Como explica el antropólogo Bobby Alexander, los rituales son acciones que transforman la vida cotidiana de las personas. Pueden abrir "la vida ordinaria a la realidad última o algún ser o fuerza trascendente", escribe en la colección Antropología de la religión.

Por ejemplo, para judíos y cristianos, observar ritualmente el día de reposo al compartir comidas con la familia y no trabajar los conecta con la creación del mundo. Los rituales de oración en las tradiciones musulmana, cristiana y judía conectan a quienes oran con su dios, así como con sus compañeros creyentes.

Las películas navideñas hacen algo similar, excepto que la "fuerza trascendente" que hacen sentir a los espectadores no se trata de dios u otro ser supremo.

En cambio, esta fuerza es más secular: es el poder de la familia, el amor verdadero, el significado del hogar o la reconciliación de las relaciones.

Las películas crean un mundo idealizado

Tomemos el caso del musical de 1942 Holiday Inn. Fue una de las primeras películas, después de las diversas versiones de la era del cine mudo de A Christmas Carol de Charles Dickens, donde la trama utilizó la Navidad como telón de fondo, contando la historia de un grupo de artistas que se han reunido en una posada rural.

En realidad, fue una película profundamente secular sobre intereses románticos, expresados ​​en un deseo de cantar y bailar. Cuando se publicó, Estados Unidos había estado completamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial durante un año y el espíritu nacional no era alto.

La película no ha perdurado como un clásico. Pero la canción de Bing Crosby White Christmas, que apareció en ella, se grabó rápidamente en la conciencia navideña de muchos estadounidenses, y una película de 1954 llamada White Christmas se hizo más conocida.

Como dice la historiadora Penne Restad en su libro de 1995 Christmas in America, el canturreo de Crosby ofrece la "expresión por excelencia" de las fiestas, un mundo que "no tiene un lado oscuro", uno en el que "la guerra se olvida".

En los filmes navideños posteriores, las tramas principales no se han ambientado en el contexto de la guerra, sin embargo, a menudo hay una batalla: la de superar un tipo de vacaciones materialista, de compra y entrega de regalos.

Películas como Jingle all the Way, Deck the Halls y How the Grinch Stole Christmas! "se centra en la idea de que el verdadero significado de la Navidad no está en el consumismo desenfrenado, sino en la buena voluntad y el amor familiar".

El famoso Grinch malhumorado del Dr. Seuss cree que puede arruinar la Navidad quitándose todos los regalos. Pero a medida que la gente se reúne, sin regalos, se dan la mano y cantan mientras el narrador les dice a los espectadores: "La Navidad llegó de todos modos".

'Todo está bien en el mundo'

Aunque la Navidad es una fiesta cristiana, la mayoría de las películas navideñas no son religiosas en el sentido tradicional. Casi nunca se menciona a Jesús o el escenario bíblico de su nacimiento.

Como escribe el académico de estudios de medios John Mundy en un ensayo de 2008 Christmas and the Movies, "Las películas de Hollywood continúan construyendo la Navidad como una realidad alternativa".

Estos filmes crean mundos en pantalla que despiertan emociones positivas mientras ofrecen algunas risas.

A Christmas Story, de 1983, se vuelve nostálgico por las vacaciones de la infancia cuando la vida parecía más simple y el deseo de un rifle de aire comprimido Red Ryder era lo más importante del mundo. La trama de Elf de 2003 se centra en la búsqueda para reunirse con un padre perdido.

Al final, como dice el narrador al final de este productor, después de que la familia ha superado una serie de contratiempos risibles, se han desenvuelto los regalos y se han reunido para la Navidad.

Estos son tiempos en los que "todo está bien con el mundo."

Al final de un 2020 convulso, y como tantas familias están físicamente aisladas de sus seres queridos, la gente necesita creer en mundos en los que todo está bien. Las películas navideñas permiten vislumbrar un lugar así.

S. Brent Rodríguez-Plate , profesor de Estudios Religiosos y Estudios de Cine y Medios, por nombramiento especial, del Hamilton College, para The Conversation.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.

