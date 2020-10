Las películas de Harry Potter 'desaparecerán' del catálogo de Netflix en noviembre

Una mala noticia para los fans de Harry Potter: sus películas saldrán del catálogo de Netflix en noviembre, informó la plataforma este martes a través de sus redes sociales.

⚡️Atención, Potterheads:



Esta es la última semana para volver a ver las películas de Harry Potter disponibles en Netflix. Amigos, lo intenté, pero el que no debe ser nombrado decidió que solo tienen hasta el sábado. ???? — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 27, 2020

¿Eres fan y no te cansas de ver las películas de esta saga? ¿O por alguna extrañísima razón no las has visto? Cualquiera que sea tu caso, tienes hasta esta semana para adentrarte en esta historia de fantasía.

Las películas que ya no estarán disponibles son la segunda de la saga, Harry Potter y la Cámara de los Secretos; la quinta, Harry Potter y la Órden del Fénix, así como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte uno y dos

Todas estas pelis están protagonizadas por Daniel Radcliff, Emma Watson y Rupert Grint.

