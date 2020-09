Lanzan primer tráiler de 'Dune', la esperada cinta de Denis Villeneuve

"Why did you see...?"

Cuando finalice el año esperamos que se pueda decir que el 2020 nos regaló un gran y esperado estreno de Hollywood.

La superproducción de la película del género fantástico, Dune, del aclamado Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), será protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya.

Dune está inspirada en la novela homónima de ciencia ficción de Frank Herbert, y este miércoles se dio a conocer el primer tráiler de la cinta que explora el punto de cruce entre aquello llamado destino y su encuentro con el valor, la política, la religión, el medio ambiente y la guerra.

Esta novela, de 1965, ha sido reconocida por inspirar, a lo largo de los años, los libretos de las grandes obras de ciencia ficción como Star Wars, Alien y Game of Thrones.

En 1984, David Lynch llevó a la pantalla grande, en una primera adaptación, este fantástico mundo. De acuerdo con Variety, Warner Bros., Legendary, y Villeneuve esperan que esta adaptación logre ponerse a la altura de la novela, que narra la historia de 'Paul Atreides' (Timothée Chalamet), descendiente de la casa noble de Atreides, quien tiene la tarea de supervisar el árido y peligroso planeta Arrakis, también conocido como Dune, para garantizar el futuro de su pueblo.

En estos primeros avances, podemos observar un acercamiento a los sueños premonitorios de 'Paul Atreides', los cuales le comunicarían su encuentro con 'Chani' (Zendaya). Además, también se muestran algunos de los sitios, paisajes y salas, así como los personajes del universo salidos de la 'mente' de Herbert.

Las secuencias del video se ven caracterizadas por una paleta de colores constante, en tonos fríos, para contrastar después con los planos poco acogedores del planeta en colores cálidos.

Como parte del reparto también se encuentran: Stellan Skarsgård, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Jason Momoa, Oscar Isaac, Josh Brolin, entre otros. Como director de fotografía encontramos a Greig Fraser ('Lion' y 'Rogue One: una historia de Star Wars'), Hans Zimmer musicalizará esta cinta.

Se espera que Dune tenga su estreno el próximo 18 de diciembre.