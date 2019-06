Freddie Mercury 'está de vuelta': lanzan tema inédito que daban por perdido

Freddie Mercury sigue 'vivo' en millones de personas que lo han escuchado a través de su música. Y para deleite de sus miles de fans, este jueves se dio a conocer una canción nunca antes oída del difunto vocalista de Queen, fallecido en 1991.

En esta canción que se daba por perdida, el líder de Queen aparece únicamente acompañado de un piano. Es una versión más simple del tema 'Time Waits for No One', que grabó como solista con el músico y compositor británico Dave Clark.

"Es Freddie y el piano, y realmente muestra que era un intérprete increíble, el rango vocal que tenía", dijo Clark en entrevista con Reuters, quien encontró la grabación tras años de búsqueda.

Clark trabajó con varios artistas para el álbum Time. Mercury cantó dos canciones, la que da título al disco además de In My Defense, grabada en 1985.

Clark sostuvo que siempre recordaba el primer ensayo de Mercury cantando junto a Mike Moran en el piano. "Seguí pensando en ello", dijo. "Una década después, sentí que me encantaría escuchar el original y volví y no pude encontrarlo porque tenía 96 pistas".

"Unos años más tarde conseguí que mi ingeniero revisara todo, no pudimos encontrarlo (...) Luego, a fines de 2017, lo intentamos de nuevo y lo encontramos, fue algo maravilloso".

También se lanzó un video musical de la canción con imágenes hasta ahora inéditas de la actuación de Mercury, grabada en abril de 1986 en el Dominion Theatre de Londres.

Mercury murió de una neumonía relacionada con sida en 1991, a los 45 años. El cantante fue objeto de la superexitosa película biográfica Bohemian Rhapsody, que le mereció a Rami Malek el Oscar al mejor actor.

El filme también ganó Premios de la Academia a la mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor edición.

Con información de AP y Reuters.