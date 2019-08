La película de 'Breaking Bad' llega a Netflix en octubre

Jesse Pinkman regresará una vez más a las pantallas con El Camino: A Breaking Bad Movie, el filme que será estrenado en Netflix el próximo 11 de octubre, confirmó este sábado Aaron Paul, el actor que dio vida al personaje.

"Es un capítulo de Breaking Bad que no me había dado cuenta que quería y ahora que lo tengo, estoy muy feliz de que esté ahí", dijo en entrevista al New York Times.

Según lo publicado por el diario, el filme cuenta con la dirección y guión del creador de la serie, Vince Gilligan, y se espera que después de su estreno en la plataforma de streaming también sea transmitido por la cadena AMC, que transmitió las cinco temporadas de la serie entre 2008 y 2013.

La sinopsis ofrecida por Netflix da pocos detalles sobre la trama de la película (Advertencia: posible spoiler): "Después de su dramático escape, Jesse debe hacer las paces con su pasado para poder forjar algo en su futuro".

Paul señaló al New York Times que la primera vez que discutió con Gilligan la idea de continuar la historia de Pinkman fue hace dos años, cuando recibió una llamada del creador de la serie para invitarlo a participar en la celebración de los 10 años del estreno de Breaking Bad.

La producción de la película se llevó a cabo en Albuquerque, Nuevo México.

Este sábado, Netflix Latinoamérica presentó el teaser tráiler de la película.