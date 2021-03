'La Montaña' de Paramount+ llega a México y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este jueves te presentamos notas sobre la llegada de la nueva plataforma de streaming Paramount+, la nueva obra de Banksy, y más.

Lo que tienes que saber de la llegada de Paramount+ a México

Paramount+ debutó este jueves como la más reciente opción de streaming de una empresa de medios prominente, en esta ocasión de ViacomCBS.

Apuesta que los consumidores estén dispuestos a agregar otro servicio de streaming de paga en un terreno cada vez más lleno.

Tiene una oferta de deportes en vivo y programas conocidos como ‘Frasier’ y ‘Rugrats’ y otros originales como ‘Star Trek: Discovery’ y la biblioteca de ViacomCBS.

En el último año y medio más y más servicios de streaming han debutado para retar el dominio del triunvirato de Netflix y Amazon Prime. Disney+ llegó después seguida de HBO Max de WarnerMedia.

De alguna manera ViacomCBS es una pionera; CBS, que entonces era una empresa aparte, debutó CBS All Access en 2014. El nuevo servicio agrega otros canales de Viacom Properties incluyendo Comedy Central, BET, MTV y Nickelodeon.

Pero Paramount+ podría tener un problema de marca, dijo Hanlon. La mayoría de la gente asocia el nombre de Paramount con el logo montañoso que aparece al comienzo de algunas películas. “La mayoría de los consumidores no saben que Viacom, Paramount y CBS tienen a la misma empresa matriz, así que el equipo de marketing tiene un gran trabajo frente a ellos”, dijo.

El precio podría ser otro asunto. El servicio sin comerciales que debutó este jueves es de 79 pesos al mes en México.

ViacomCBS planea aumentar su inversión en streaming, de mil millones de dólares al año a por lo menos 5 mil millones de dólares anuales para 2024. Presentará 36 programas originales en 2021, incluyendo un programa derivado de ‘60 Minutes’ titulado ‘60 Minutes+’, una serie documental sobre la realización de ‘El padrino’, una nueva versión de ‘The Real World’ de MTV que reúne al elenco original de Nueva York de hace 30 años y una serie basada en películas, incluyendo ‘Atracción fatal’ y ‘Flashdance’.

Pero podría ser que no están dando pasos suficientemente atrevidos para destacar, dijo Colin Gillis, director de investigación en Chatham Road Partners. ViacomCBS dijo que algunas de las películas del estudio, incluyendo ‘Mission: Impossible 7’ y ‘A Quiet Place Part II’ serán para su servicio de streaming Paramount+ después de 45 días en cines. Pero no es algo como lo que ha hecho HBO Max estrenando sus 17 películas en HBO Max el mismo día que son estrenadas en cines.

Banksy realiza obra en muro de prisión de Inglaterra

Banksy parece haber dado su apoyo a una campaña para convertir una antigua prisión en Reading en un centro cultural, dijo un vocero del pueblo inglés este jueves, después de que el artista callejero confirmara la autoría de la obra de arte que apareció en un muro de ladrillos rojos de la prisión.

El elusivo artista confirmó ser el autor al publicar un video de su creación en su cuenta de Instagram. La imagen en blanco y negro muestra a un hombre escapando con una cuerda hecha con papel de una máquina de escribir. Apareció el lunes fuera de la prisión de Reading, famosa por ser el lugar donde el escritor Oscar Wilde estuvo encarcelado dos años por “indecencia repugnante” en la década de 1890.

La prisión cerró en 2013, y existen campañas para convertirla en un centro dedicado al arte. El ministerio de justicia de Reino Unido, propietario del inmueble, decidirá a mediados de marzo su futuro.

En su video en Instagram, Banksy aparece haciendo el esténcil a hurtadillas, rociando pintura con spray y pintando con rodillo para crear la obra de arte, titulada 'Create Escape' (Crea Escape). Las imágenes están mezcladas con un episodio de la serie clásica de clases de pintura 'El placer de pintar con Bob Ross' ('The Joy of Painting with Bob Ross').

Un vocero del ayuntamiento de Reading dijo que estaban “encantados de que Banksy parezca haber dado su apoyo al deseo del ayuntamiento de transformar la prisión vacía de Reading en un faro para las artes, el patrimonio y la cultura con esta obra de arte que muy a modo ha titulado ‘Create Escape’”.

Square comprará el servicio de música Tidal de Jay-Z

Square acordó comprar una participación mayoritaria en Tidal, el servicio de transmisión de música dirigido por el rapero Jay-Z, como parte de un esfuerzo por expandir el conjunto de herramientas financieras de la compañía a músicos y artistas emergentes.

Square pagará 297 millones en una combinación de efectivo y acciones para convertirse en el propietario de la “mayoría significativa” de Tidal, aunque Jay-Z y los otros artistas-accionistas existentes de Tidal conservarán parte de la propiedad de la empresa. Tidal operará de forma independiente dentro de Square, según un comunicado de la compañía, y Jay-Z se unirá a la junta directiva de Square.

"Se encuentran nuevas ideas en las intersecciones, y creemos que hay una convincente entre la música y la economía", dijo el director ejecutivo de Square, Jack Dorsey, en una declaración preparada.

No está claro de inmediato cómo Square ayudará a Tidal a desarrollar su negocio, pero existe una gran superposición entre la industria de la música y el mercado existente de Square, que incluye pagos y comercio, dice Jesse Dorogusker, el ejecutivo de Square que se desempeñará como líder interino de Tidal. dentro de su nueva empresa matriz.

Roethlisberger seguirá con Steelers en 2021

Ben Roethlisberger regresa para una 18va temporada con los Steelers de Pittsburgh, y lo hará aceptando una reducción de salario.

El equipo y el dos veces campeón del Super Bowl anunciaron este jueves que pactaron un nuevo contrato que asegura la presencia del quarterback de 39 años en 2021.

Los detalles financieros no trascendieron de inmediato, pero los Steelers nunca ocultaron que precisaban que Roethlisberger aceptara un salario menor para absorber el impacto de sus 41.25 millones de dólares en el tope salarial de la próxima campaña.

NFL Network, que citó fuentes anónimas, reportó que Roethlisberger esencialmente cobrará 14 millones de dólares esta temporada. El contrato añade cuatro años que podrán ser invalidados para distribuir el resto de un monto superfluo.

“Estoy agradecido por encontrarme en este punto de mi carrera y más que contento por ajustar mi contrato para poder a que el equipo pueda cubrir el gasto de jugadores que son muy vitales para nuestro éxito", dijo Roethlisberger en un comunicado.

Roethlisberger acumuló 3 mil 803 yardas en pases, con 33 touchdowns y 10 intercepciones en 15 juegos en 2020 tras perderse casi toda la temporada de 2019 con una lesión del codo derecho.

Con información de Bloomberg y AP