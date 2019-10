La 'Fuerza' no estuvo con ellos... Creadores de 'Game of Thrones' abandonan saga de 'Star Wars'

David Benioff y D.B. Weiss, el dúo de creadores que en 2011 lanzaron en la pantalla chica una de las series más exitosas de todos los tiempos conocida como Game of Thrones, anunciaron su salida del universo de Star Wars.

Los productores tenían un acuerdo con LucasFilm de Disney para lanzar una trilogía de largometrajes de Star Wars en 2022. Estaba previsto que escribieran y produjeran la primera película de la saga tras El ascenso de Skywalker.

"Amamos Star Wars", dijeron los productores en un comunicado al portal Deadline. "Cuando George Lucas la construyó, nos construyó a nosotros también. Hablar sobre Star Wars con él y el equipo actual fue la emoción de toda una vida, y siempre estaremos en deuda con la saga que lo cambió todo".

Tras su reciente compromiso adquirido con Netflix, los productores dijeron que el motivo de su marcha es la falta de disponibilidad para dar la atención que se merece las nuevas películas.

"Solo hay cierta cantidad de horas en el día y sentimos que no podíamos hacer justicia tanto a Star Wars como a nuestros proyectos en Netflix, así que tristemente nos retiramos", dijeron a Deadline.

Disney había anunciado previamente que el director de The Last Jedi, Rian Johnson, y aparte, Benioff y Weiss, trabajaban en nuevas películas de Star Wars, pero no estaba claro cuál sería estrenada primero.