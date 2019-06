¡La espera terminó! The Strokes, Franz Ferdinand e Interpol encabezan el cartel del Corona Capital 2019

El Corona Capital 2019 reveló su cartel de este año y tendrá como protagonistas de su décimo aniversario a las bandas neoyorquinas The Strokes e Interpol.

Interpol se presentó por última vez en México apenas el mes de mayo pasado en el festival Pulso GNP.

En tanto, The Strokes volvió a los escenarios el 13 de mayo pasado después de dos años de inactividad. Su última presentación en México fue en el Live Out Monterrey de 2015.

El cartel del Corona Capital incluye a Franz Ferdinand, Weezer y Two Door Cinema Club. Entre las 'headliners' del festival también se encuentra Billie Eilish, quien con apenas 17 años de edad ya encabeza la lista del Billboard 200 Album con su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

El Corona Capital 2019 se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. La preventa Citibanamex será los días 5 y 6 de junio.

Costo de los boletos

Y empieza la cuenta regresiva para la compra de boletos, que van desde los 2 mil 198 pesos en Fase 1 para el abono general, hasta los 3 mil 198 en Fase 4. El abono Citibanamex plus en Fase 1 tiene un costo de 3 mil 880 hasta los 4, 900 pesos en Fase 4.

Los boletos por día iniciarán con un costo de Fase 2 de mil 599 pesos; en Fase 4 los encontrarás en 2 mil 99 pesos. El Citibanamex plus inicia con 2 mil 599 pesos en Fase 2 hasta los 3 mil 99 en Fase 4.