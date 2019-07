Keane y Travis ofrecerán conciertos en México

Además de sus muy esperadas participaciones en el Festival Corona Capital en la Ciudad de México, las bandas europeas Keane y Travis ofrecerán una serie de conciertos en Monterrey y Guadalajara.

Ambas bandas se presentarán en el escenario del Auditorio Citibanamex (Monterrey) el 13 de noviembre de 2019, y dos días después, 15 de noviembre, en el Auditorio Telmex (Guadalajara).

Los boletos para estos conciertos estarán disponibles en preventa Citibanamex los días 5 y 6 de agosto, y en venta general a partir del 7 de agosto a través de Ticketmaster y en las taquillas de los recintos.

Keane, desde Reino Unido

Keane tuvo un regreso triunfal a la música este año, con numerosas apariciones en festivales en el Reino Unido y Europa, incluidas actuaciones en Glastonbury y en en las actividades del British Summer Time en Hyde Park de Londres como invitados especiales de Robbie Williams.

No muchas bandas británicas en estos días tienen más de un álbum en la categoría de “el más vendido”, y mucho menos cinco. Han logrado replicar y mantener ese éxito fuera del Reino Unido. Prueba de ello son los shows que la banda tocará este noviembre en México.

Travis, desde Glasgow

Para el cuarteto escocés, el público mexicano es muy familiar. Hasta la fecha, los cuatro miembros de Travis siguen siendo muy activos como banda. Los últimos tres años han visto al grupo lanzar su octavo álbum, Everything at Once, emprender otra gran gira mundial y hacer una película documental con el título Almost Fashionable.

Healy, ahora con sede en Los Ángeles, lo resume: "Somos como una pareja que celebra su 60 aniversario y todavía están enamorados. Se trata de la relación. Este es el matrimonio de cuatro hombres, y si es bastante difícil mantener a dos personas interesadas imaginen a cuatro ". Travis está trabajando actualmente en su próximo álbum de estudio.