'Julio Profe' rompe Récord Guinness por clase más vista en línea y otras notas para que olvides el COVID

Este martes te tenemos información sobre la clase de matemáticas en línea más vista, los nuevos audífonos de Apple, el homenaje a Lennon en su aniversario luctuoso y más.

¡Lo logramos! Gracias al equipo de la @SecEducacionJal y a cada una de las 213.586 personas que nos acompañaron para conquistar el #GuinnessWorldRecord



¡Seguimos adelante! #julioprofe pic.twitter.com/aPQpsmAORq — Julio Ríos (@julioprofenet) December 8, 2020

'Julio Profe' rompe Récord Guinness por la clase de matemáticas más vista en línea

Julio Alberto Ríos Gallego, mejor conocido como 'Julio Profe', ganó un récord Guinness por la mayor cantidad de espectadores de una transmisión en vivo de matemáticas en YouTube, informó la Secretaría de Educación de Jalisco.

El conocido profesor 'youtuber' invitó el lunes a romper este récord a través de sus redes sociales, donde compartió el enlace de la transmisión en vivo y su participación en la clase online de Aplicación de las Matemáticas con más espectadores, a través del canal de YouTube de la dependencia jalisciense.

"Vamos por el Guinness World Record con la clase online de Aplicación de las Matemáticas con mayor cantidad de espectadores", indica el cartel de invitación. El evento virtual se llevó a cabo a las 17:30 horas (tiempo Ciudad de México).

La transmisión de 'Julio Profe' formó parte de las actividades de Recrea Academy 2020, un espacio de diálogo educativo.

La noche del lunes, a las 21:27 horas, la Secretaría informó a través de su cuenta de Twitter que el récord se había alcanzado.

Apple

Apple lanza audífonos de diadema

Apple ha lanzado sus primeros auriculares tipo diadema, una incursión en un mercado en el que competirá contra rivales como Bose y Sony. La medida también refleja su impulso en el segmento de accesorios para complementar los ingresos generados por su emblemático iPhone.

Los auriculares de 13 mil 699 pesos mexicanos incluyen conexión inalámbrica y cancelación de ruido, como muchos otros en el mercado. Salen a la venta este martes y comenzarán a llegar a las tiendas el 15 de diciembre, declaró Apple. La compañía destaca una calidad de audio superior y una duración de batería de 20 horas en su anuncio.

Los auriculares funcionan con Siri, el asistente digital activado por voz de Apple, y tienen controles laterales físicos para la reproducción de música. Están disponibles en varios colores: gris espacial, plata, azul, verde y rosa.

Apple lanzó sus auriculares AirPods en 2016 cuando retiró la toma de auriculares del iPhone. El producto impulsó las ventas de dispositivos ponibles de la compañía, lo que le dio a Apple un motor de crecimiento clave más allá del iPhone. Los AirPods se actualizaron con una nueva versión en 2019 y los AirPods Pro con cancelación de ruido se comercializaron en octubre de ese año. Apple también planea nuevos AirPods para el próximo año.

Apple adquirió Beats Electronics en 2014 por 3 mil millones de dólares y ha estado actualizando su rango de hardware a pesar de que compite con los accesorios de la marca Apple.

AP

Fans, Yoko Ono y Beatles honran a Lennon a 40 años de su muerte

Admiradores de John Lennon recordaron al ex-Beatle con flores, velas y música este martes, al cumplirse 40 años de su muerte a tiros frente al edificio donde vivía en Nueva York.

En Strawberry Fields, un área en Central Park dedicada a Lennon a pocos pasos de donde murió, fotos de Lennon fueron colocadas sobre el mosaico de Imagine, junto con una revista, un pequeño árbol y otras dedicatorias mientras músicos tocaban alrededor.

Fue el 8 de diciembre de 1980 cuando el cantante de fama mundial caminaba con su esposa, Yoko Ono, antes de recibir varios disparos de Mark David Chapman afuera del edificio de apartamentos Dakota, en el Upper West Side de Manhattan. Chapman permanece en prisión.

El aniversario fue conmemorado en redes sociales por Ono, así como por Paul McCartney y Ringo Starr, los dos miembros sobrevivientes del cuarteto que conformó los Beatles.

Tanto McCartney como Starr publicaron imágenes de ellos en su juventud con Lennon.

AP

Thalía y Serratos unen fuerzas con Fundación Latin Grammy

Esta Navidad Thalía tiene un regalo especial. La estrella mexicana colaborará con la Fundación Cultural Latin Grammy en el programa Latin Grammy In The Schools junto con Netflix y la actriz Christian Serratos, de Selena: La serie, en un evento que este año beneficiará no a una, sino a dos escuelas.

El evento, que se realizará de manera virtual, podrá verse el próximo jueves a las 2 p.m. de la CDMX en el canal de YouTube de los Latin Grammy. Contará con la actuación de Thalía, un panel educativo y una sesión de preguntas y respuestas moderada por la presentadora Lili Estefan.

Año tras año, el programa beneficia a escuelas con la colaboración de grandes artistas y la donación de instrumentos musicales. En 2020 será doblemente especial al apoyar a la Escuela Secundaria 293 Dr. Enrique Beltrán de la Ciudad de México, y a la West Oso High School en Corpus Christi, Texas, donde estudió Selena Quintanilla. Cada una de las instituciones recibirá instrumentos musicales con valor de 10 mil dólares.

En un año escolar complicado debido a la pandemia, Thalía se dijo profundamente conmovida por los retos que atraviesan los pequeños y jóvenes estudiantes que han llevado sus cursos en línea.

AP

Proponen inmortalizar el 'gol del siglo' de Maradona en un billete en Argentina

Una senadora presentó una iniciativa para que los billetes de mil pesos inmortalicen el rostro de la fallecida leyenda futbolística Diego Maradona y el segundo gol que el Diez marcó a Inglaterra en la Copa Mundial de 1986 en la que la selección nacional se consagró campeona.

La senadora Norma Durango, del oficialista Frente de Todos, presentó un proyecto de ley que encomienda al Banco Central de la República Argentina "que la impresión del 50 por ciento, como mínimo, del total previsto de los billetes de curso legal de mil pesos o superior denominación a ser impresos durante el año 2021 comporten la efigie de Diego Armando Maradona de un lado y el instante del segundo gol a Inglaterra, realizado en México, el 22 de junio de 1986, del otro”.

Ese mítico gol fue convertido por Maradona con su pierna izquierda al arquero Peter Shilton en el estadio Azteca, luego de recibir un pase del mediocampista Héctor Enrique y gambetear a varios jugadores ingleses.

Puso el marcador en 2-0 y fue el segundo tanto del capitán del seleccionado — luego del que hizo con la mano — en ese encuentro de cuartos de final que terminó con una victoria argentina 2-1.

Para muchos, el gol que busca inmortalizar la senadora es el mejor de la historia de los mundiales.

Maradona recordó en ocasiones ese momento. "Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Le amago, la juego cortita, queda despatarrado y pateo. Siento ahí una patada de (Terry) Butcher en el tobillo derecho que la alegría del gol no me hizo sentir dolor", relató una vez.

Al fundamentar su iniciativa, Durango remarcó la “excepcionalidad de la vida” de Maradona “y de su trayectoria, no exenta de límites y errores” que “lo enmarca en la tradición griega de los héroes”.

Con información de Bloomberg y AP