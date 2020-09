José José aún vive... al menos en Spotify con millones de seguidores

Este lunes 28 de septiembre se cumple el primer año luctuoso del cantante mexicano José José, quien murió a la edad de 71 años, dejando un legado profuso de música que lo eleva a la categoría de inmortal. Llegó a vender más de 120 millones de discos en su carrera.

De acuerdo con datos de Spotify, a un año de su muerte, usuarios de la plataforma han generado 5.6 millones de playlist con música de 'El Príncipe de la Canción'.

Asimismo, son más de 4.8 millones de personas las que escuchan su música en la plataforma mensualmente, siendo México el país que encabeza la lista de los usuarios de la plataforma de música.

"Más de medio millón de jóvenes de entre 18 y 24 años descubrió la música del cantante. Al cierre de 2019, 1.8 millones de personas escucharon por primera vez a José José en Spotify por todo el mundo y más de 300 mil lo escucharon más que a cualquier artista en 2019", reportó Spotify en un comunicado.

A lo largo de su trayectoria discográfica fue nominado en nueve años consecutivos al Premio Grammy en la categoría de Best Latin Pop, desde que inició su carrera a los 15 años.

"El legado de José José se mantiene vigente en los jóvenes: el 41 por ciento de los oyentes del cantante tiene entre 28 y 44 años, mientras que el 37 por ciento tiene entre 18 y 27 años. El 22 por ciento son mayores a los 45 años”, informó la plataforma.

'El triste' es la canción que se coloca hasta el momento en el primer lugar de la lista de popularidad de la plataforma de música, seguida de 'El último adiós' y 'Amar y querer'.

Le siguen 'Gavilán o paloma', 'Almohada', 'Lo dudo', 'Si me dejas ahora', 'Vamos a darnos tiempo', 'Lo que no fue no será' y 'La nave del olvido' para completar el top 10 de los temas más escuchados de El Príncipe de la Canción.

Además, con 2.9 millones de seguidores en Spotify, en México las ciudades que más lo escuchan son Ciudad de México, Guadalajara y Puebla.

En el mundo además de México, José José es escuchado a través de la plataforma en Estados Unidos, Chile, Perú y Argentina.

A un año de la partida del cantante mexicano José José, la plataforma le rinde homenaje con la colección más completa de su música:

This Is José José: José, siempre José. Un repertorio de todos sus éxitos.

Cancionero José José: Las grandes del Príncipe de la Canción, en voz de sus herederos como Natalia Lafourcade, Carla Morrison, Julieta Venegas, Molotov, La Lupita, Banda MS, Yuri, Cristian Castro, entre otros.

José José: El Triste

José José: Enamorado

José José: Inspirado

José José, Sinfónico

También espera el lanzamiento del nuevo álbum póstumo con sus mejores éxitos, José por siempre José.