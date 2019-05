'Jon Snow' sufre estrés tras el final de 'Game of Thrones'

LOS ÁNGELES.- El actor Kit Harington, una de las estrellas de Game of Thrones, está recibiendo tratamiento tras el final de la serie de HBO, dijo este martes su representante.

"Kit ha decidido utilizar esta pausa en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un retiro para trabajar en algunos asuntos personales", informó el representante del actor británico en un comunicado.

Harington, de 32 años, pasó de ser un total desconocido a una estrella mundial gracias a su papel como Jon Snow en Game of Thrones, cuyas acciones en el episodio final fueron una de las mayores sorpresas del programa.

El comunicado no dio detalles de los problemas del actor, pero la columna "age Six del New York Post dijo que Harington se vio muy afectado por el final del programa y que estaba siendo tratado por estrés, agotamiento y consumo de alcohol.

Page Six agregó que el actor ingresó a una clínica en Estados Unidos varias semanas antes del final de la serie, el 19 de mayo.

El capítulo que cerró la serie atrajo un récord de 19.3 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Incestos, violaciones, genocidios, torturas y crímenes de guerra, así como hombres y mujeres que se dejan seducir por la lujuria y la codicia, y que mienten, esclavizan y asesinan son algunas de las escenas que se vieron durante los ocho años de Game of Thrones.

Aunque muchos han criticado el final de la serie, argumentando que se hizo con prisa, que no se apegó a los libros de George R.R. Martin o que se descuidó la producción.