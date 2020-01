'Joker' lidera nominaciones para los premios BAFTA

LONDRES.- La película 'Joker' encabeza las nominaciones para los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA) 2020, anunciadas este martes.

La película sobre los orígenes del villano del cómic recibió 11 nominaciones incluyendo Mejor película, Mejor director (Todd Phillips) y Mejor actor (Joaquin Phoenix).

También está nominada por Mejor banda sonora, Casting, Guion adaptado, Diseño de Producción, Maquillaje y peinado, Edición, Sonido y Fotografía

La épica gángster de Martin Scorsese, The Irishman, y Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood, estuvieron muy cerca con 10 nominaciones.

Las otras nominadas a Mejor película son: '1917' y la película coreana 'Parásitos'.

Mientras que las nominaciones a Mejor director son: Sam Mendes (1917) , Martin Scorsese (The Irishman) , Todd Phillips (Joker), Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood) y Bong Joon-ho (Parasite).

Además de Phoenix, otros nominados a Mejor Actor son: Leonardo Dicaprio, Adam Driver, Taron Egerton y Jonathan Pryce.

Y a Mejor Actriz: Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron, Renée Zellweger y Margot Robbie.

Los ganadores se anunciarán el 2 de febrero en una gala en Londres que contará con el actor y comediante Graham Norton como anfitrión.