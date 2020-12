Japónica: un regalo musical para la naturaleza

View this post on Instagram

¡La esperanza es la amalgama hace una unión fuerte! Únete a nuestro movimiento #Todovaaestarbien. ¡Manda tu foto con un cartel y nuestro hashtag! Todas las que nos lleguen, serán publicadas. Pronto saldremos adelante, y no olvides escuchar nuestro sencillo https://www.youtube.com/watch?v=Q6hFLM3qomU