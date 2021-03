IztapaSauria, el nuevo 'Jurassic Park' en Iztapalapa, y otras notas para que te olvides del COVID

Este martes tenemos información sobre la nueva exposición de dinosaurios en Iztapalapa, la primera tienda física de IKEA en México, quién es el compositor del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, y más.

Desde Iztapalapa para el mundo: Descubre la era de los dinosaurios en IztapaSauria

Los animales que dominaron la Tierra hace millones de años reviven en IztapaSauria, el nuevo parque temático dedicado a los dinosaurios y que se encuentra ubicado al interior del Deportivo Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Aunque la inauguración del recinto se dio el pasado 20 de marzo, abrirá sus puertas al público hasta que las condiciones del semáforo epidemiológico lo permitan, informó en su cuenta oficial de Twitter Clara Brugada, alcaldesa de la demarcación.

El parque contará con 13 réplicas de estos animales que cuentan con sonido y movimiento, y que serán de gran atractivo para las niñas y los niños tanto de Iztapalapa como de la capital del país.

El parque temático forma parte de un complejo cultural, deportivo, recreativo y de atención social con más de 150 mil metros cuadrados de construcción. En él podrás admirar al Braquiosaurio, el Velociraptor, un Tricératops y al temible Tiranosaurio Rex.

La entrada será completamente pública y gratuita, así como al resto del complejo.

¡Ya tenemos fecha! ????

Este 8 de abril abriremos nuestras puertas para que puedas hacer posible el hogar de tus sueños. Pronto te contaremos sobre el acceso y medidas sanitarias ¡Te esperamos con los brazos abiertos (y las manos desinfectadas)! ???? #IKEAMexico pic.twitter.com/rKs0WsdFq3 — IKEA.MX (@mx_ikea) March 23, 2021

¡Ya hay fecha de apertura para primera tienda de IKEA en México!

La primera tienda física de la tienda de muebles IKEA en México ya tiene fecha de apertura, anunció este martes en sus redes sociales.

La sucursal está ubicada en Oceanía, en la Ciudad de México.

Para los clientes que ya están dentro del IKEA Family y tienen dada de alta su cuenta de correo electrónico, este día llegó su correo una oferta y podrán visitar la tienda el 31 de marzo de forma exclusiva con cita.

La visita agendada tendrá duración únicamente de 30 minutos, por lo que recomienda ya llevar en mente los productos que se quieran adquirir.

Para el público en general la cita se agendará en la plataforma IKEA.mx

La firma planea aperturar más adelante otra sucursal, pero en Puebla.

Disney estrenará 'Black Widow' en cines y streaming el mismo día

Walt Disney retrasó el estreno de cinco nuevas películas y anunció que Black Widow y Cruella, dos de sus estrenos más esperados, estarán disponibles en su servicio de streaming el mismo día que lleguen a las salas de cine.

Black Widow, que presenta a Scarlett Johansson como espía y artista marcial nacida en Rusia, debutará en Disney+ y en cines el 9 de julio, dijo este martes la compañía. Por su parte, Cruella se estrenará el 28 de mayo en cines y en streaming. Ambas películas estarán disponibles para los suscriptores de Disney+ por 30 dólares adicionales.

La decisión parece ser un duro golpe para los operadores de cine, que están tratando de recuperarse de un largo periodo de cierres a consecuencia del COVID-19 y tendrán que compartir dos de las películas más grandes del año con la audiencia en línea.

Disney también dijo que Luca, una película animada, se mostrará exclusivamente en Disney+, siguiendo una estrategia empleada el año pasado con Soul de Pixar. Además, la compañía trasladó otras cinco películas, entre ellas Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos de Marvel y The King’s Man, para finales de año o 2022.

Meryl Streep, Mary-Louise Parker hacen teatro vitual

Meryl Streep, Mary-Louise Parker, Audra McDonald, Kevin Klein, Carla Gugino y Keanu Reeves participarán en una nueva serie virtual de obras teatrales, mientras Broadway permanece cerrado.

La serie comienza el jueves con The Thanksgiving Play de Larissa FastHorse, dirigida por Leigh Silverman y con las actuaciones de Reeves, Bobby Cannavale, Heidi Schreck y Alia Shawkat.

La próxima obra, el 8 de abril, será Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous de Pearl Cleage, dirigida por Camille A. Brown y protagonizada por Debbie Allen y Phylicia Rashad.

También habrá funciones de Watch on the Rhine de Lillian Hellman, con Burstyn; Ohio State Murders de Adrienne Kennedy, con McDonald; Dear Elizabeth de Sarah Ruhl, con Streep y Kline; The Baltimore Waltz de Paula Vogel, con Parker; y The Sisters Rosensweig de Wendy Wasserstein, con Kathryn Hahn. Las fechas para estas obras aún están por anunciarse.

Los boletos cuestan 10 dólares por una obra individual o 49 por las siete. Las ganancias irán a The Actors Fund. La serie fue creada por Jeffrey Richards junto con Jacob Soroken Porter y Jim Glaub.

Daddy Yankee es reconocido como compositor del año por la ASCAP

Daddy Yankee fue reconocido como compositor del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés), que anunció este martes a los ganadores de sus premios a la música latina.

El astro del reggaetón recibe el honor tras haber sido nombrado artista del año en 2019 y 2017. Y este martes ganó otros cuatro galardones como compositor — como autor o coautor de los temas 'Definitivamente', 'La santa', 'Muévelo' y 'Que tire pa'lante' — para llevar su total de premios ASCAP a un récord de 42.

El honor a la canción del año fue para 'Tusa', coescrita por Keityn y Juan Camilo Vargas Vásquez e interpretada por Karol G y Nicki Minaj. Fue la primera canción interpretada por dos voces femeninas que debutó en el No. 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

El premio a la editora del año lo recibió Sony Music Publishing por éxitos que incluyen 'Tusa', 'Caballero' y 'La Santa', entre otros.

Entre otras composiciones reconocidas estuvieron 'Adicto' (Jhay Cortez), 'Agua' (Lex Borrero, Jhay Cortez, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen McDannell Hillenburg, KEITYN, Blaise Smith y Juan Camilo Vargas Vásquez), 'Bonita' (Mauricio Rengifo y Sebastián Yatra), 'Dákiti' (Jhay Cortez y Mora), 'Hawái' (Bull Nene, Jowan, KEITYN, Miky La Sensa, Andrés Uribe y Juan Camilo Vargas Vásquez), 'Tutu (remix)' (Camilo, Jon Leone y Richi López) y 'Yo perreo sola' (Nesi).

