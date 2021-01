Imágenes de Yalitza Aparicio en serie 'Peace Peace Now Now' y otras notas para que te olvides del COVID

Este lunes tenemos para ti información sobre la aparición de Yalitza Aparicio en la miniserie 'Peace Peace Now Now', postres para tu perrito, la conjunción de Mercurio, Júpiter y Saturno y más.

Yalitza Aparicio en Peace Peace Now Now

Yalitza Aparicio publicó este lunes en su cuenta de Instagram las primeras imágenes de su capítulo en Peace Peace Now Now.

Esta es una serie documental que retrata a mujeres supervivientes de la violencia machista en América Latina. En este también participan actrices como Daniela Vega y Ester Expósito, y Shirley Manson, vocalista de Garbage.

La protagonista de Roma dijo que ya se encuentra en Guatemala grabando la miniserie.

A través de Instagram, la artista oaxaqueña compartió las primeras imágenes de su participación. Su episodio trata sobre las agresiones sexuales que sufrieron las mujeres de Sepur Zarco, en Guatemala.

Javiera García Huidobro, Isabel Coixet, Ignacia Matus y Pepa San Martín dirigirán los cuatro episodios. Jaime Villarreal será el responsable general.

Ben & Jerry's vía AP

Postres para perros: Ben & Jerry's ingresa al negocio de alimentos para mascotas

¿Crees que tu perro se merece un postre? También Ben & Jerry's.

La venerable compañía de helados de Vermont dijo este lunes que está introduciendo una línea de postres congelados para perros, su primera incursión en el lucrativo mercado de alimentos para mascotas. Los postres para perros, que se venden en tazas de 4 onzas, saldrán a la venta en las tiendas de comestibles y mascotas de EU a finales de este mes.

Estos vienen en dos sabores: calabaza con galletas y mantequilla de maní con pretzels. Ambos están elaborados con una base de mantequilla de girasol. Están hechos con los mismos ingredientes que Ben & Jerry's usa en sus postres humanos no lácteos.

Ben & Jerry's es la última compañía de alimentos que se inclina hacia las mascotas, percibiendo oportunidades a medida que más estadounidenses adquieren amigos peludos.

Esperamos que lleguen a México.

Shutterstock

Voltea al cielo y observa la rara 'triple conjunción' de Mercurio, Júpiter y Saturno

Después de que Júpiter y Saturno deslumbraran en diciembre pasado a los observadores de estrellas con un beso uno al lado del otro en el cielo nocturno, otra "gran conjunción" de planetas podrá verse este lunes 11 de enero, y esta vez, Mercurio también está invitado a la fiesta.

Los tres planetas formarán un "triángulo pequeño y ordenado" en el cielo, que aparecerá entre 30 y 45 minutos después del atardecer. Júpiter aparecerá en la parte superior del triángulo, brillando aproximadamente dos veces y media más que Mercurio y 10 veces más brillante que Saturno.

A medida que los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar continúen separándose, se les unirá un tercero, Mercurio, formando una rara conjunción de tres planetas.

"Desde el anochecer del sábado hasta el lunes por la noche, el planeta Mercurio parecerá pasar primero por Saturno y luego por Júpiter a medida que se aleja del horizonte, visible cada noche en el oeste-suroeste y poniéndose antes de que termine el crepúsculo", informó la NASA el pasado viernes.

Debido a que el trío aparecerá tan cerca del horizonte y tan cerca de la puesta del Sol, Joe Rao, columnista de observación del cielo de Space.com, recomienda enfáticamente que los observadores de estrellas usen un par de binoculares para ver claramente los planetas en el cielo crepuscular.

Shutterstock

Semana de la Moda de París será completamente digital

Para terminar con la incertidumbre ante el destino de la Semana de la Moda de París, el organismo regulador de la moda francesa informó que los desfiles de colecciones para caballeros y alta costura serán estrictamente sin público por las medidas ante el coronavirus.

La Federación de la Alta Costura y de la Moda ha indicado a las casas de lujo que no podrán tener invitados esta temporada, después de recibir instrucciones de la policía.

En un comunicado para The Associated Press, la federación indicó este lunes “confirmamos que no puede haber reuniones públicas” en la Semana de la Moda de París, mientras que agregó que las casas “todavía pueden organizar pasarelas ‘reales’ con modelos para trasmitirlas en vivo ya que estos eventos se hacen a puerta cerrada”.

Aunque París no está técnicamente en un cierre, hay restricciones más estrictas que limitan el movimiento a nivel nacional, incluyendo un toque de queda a las 18:00 o a las 20:00 horas, dependiendo de la locación. No obedecer las reglas puede llevar a una sentencia a seis meses de prisión.

El segundo cierre de Francia terminó el 15 de diciembre, pero los restaurantes, bares, cines y teatros seguirán cerrados.

Con información de AP