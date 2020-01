'I'm the bad guy': Billie Eilish se lleva la noche en los Grammy

Mejor Artista Revelación y Canción del Año... Con solo 18 años, Billie Eilish levantó el esperado Grammy de la noche por su canción Bad Guy.

Billie Eilish, una de las principales nominadas a los Grammy en la gala de este año, es la persona más joven en recibir la nominaciones para las cuatro categorías principales, y esta noche hizo historia al ganar las cuatro estatuillas de los premios Grammy en un mismo año. Esto solo ha ocurrido dos veces en 62 ediciones de los Grammy, de acuerdo con El País.

Los premios Grammy de 2020 coronaron a la pareja artística formada por Billie y su hermano Finneas O’Connell como los artistas con mayor impacto en la industria el año pasado.

Acá la lista de los Grammy que levantó esta joven revelación:

Mejor nuevo artista.

Album del año: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Grabación del año: Bad Guy.

Mejor álbum pop vocal: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

El disco When we all fall asleep, wher do we go? es el mejor álbum de pop vocal contemporáneo, la clasificación en la que decidió ponerlo la Academia.

La ceremonia previa a la gala televisada de los premios Grammy comenzó con un momento de silencio en honor a Kobe Bryant.

El director ejecutivo interino de la Academia de la Grabación Harvey Mason Jr. dio inicio a la llamada Premiere, donde se entregan la mayoría de los galardones, con un mensaje en honor al difunto exbasquestbolista.

“Como muchos de ustedes saben, hoy perdimos a Kobe Bryant en un trágico accidente”, expresó. “Como estamos en su casa, quiero se unan a mí en un momento de silencio”.

El cantante de blues nominado Keb’ Mo’ dijo que la muerte de Bryant era “una gran pérdida”.

Varios artistas que llegaban al acto reaccionaron a la muerte de Bryant y resaltaron su influencia.

¿Y la inclusión...?

El drama sobre la imparcialidad y la inclusión en los Grammy llegó hasta la gran noche de la música este domingo, cuando novatos y veteranos de la industria apoyaron a Sean “Diddy” Combs y su poderoso discurso de la víspera.

Combs puso a la Academia de la Grabación en una marcha contra reloj para mejorar el proceso de nominaciones para las obras de rap y R&B en las principales categorías.

“Creo que si son listos escucharán a Diddy”, dijo el cantante Lucky Daye a The Associated Press en la alfombra roja.

El rapero británico Labrinth agregó: “Ojalá haya una conversación para pensar realmente lo que ha ocurrido”.

Hace apenas unos días la academia despidió a la directora general Deborah Dugan, quien afirmó que los premios están arreglados y llenos de conflictos de interés. En la fiesta de los Grammy de Clive Davis el sábado por la noche, Combs -quien fue agasajado- habló apasionadamente durante 50 minutos en los que dijo, en parte:

“Le digo esto con amor a los Grammy, porque realmente necesitan saberlo, cada año nos han estado matando. Estoy hablando del dolor, estoy hablando por todos estos artistas aquí, los productores, los ejecutivos. La cantidad de tiempo que se necesita para hacer discos, poner el corazón en ellos, y uno simplemente quiere tener el campo parejo”.

Los Grammy han sido criticados a lo largo de los años porque Beyoncé, Kanye West, Eminem, Mariah Carey y otros grandes artistas han perdido en importantes categorías, incluyendo álbum del año y mejor nuevo artista. Las estrellas del rap y el R&B suelen perder ante sus contrapartes de pop, rock y música country.

Boys Noize, Skrillex y Ty Dolla $ign también apoyaron la causa en la alfombra roja.

“Todos deberían estar aquí. Más negros, más mujeres”, dijo Boys Noize.

Ty Dolla $ign agregó: “La gente se levantará de seguro”.

Con información de AP