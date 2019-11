I'm not okay! My Chemical Romance vuelve a los escenarios

Welcome to the Black Parade! La banda estadounidense My Chemical Romance volverá a los escenarios tras seis años de ausencia.

A través de sus redes sociales, la agrupación de Nueva Jersey liderada por Gerard Way dio a conocer que realizarán un concierto el 20 de diciembre en la Shrine Expo Hall, en Los Ángeles, California.

Like Phantoms Forever...

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@MCRofficial) 31 de octubre de 2019

La venta de boletos iniciará a partir del 11 de noviembre a través de la plataforma AXS.

MCR, como también se le conoce a la agrupación, estuvo activa entre 2001 y 2013. Durante su carrera, realizaron cinco álbumes de estudio: I brought you my bullets, you brought me your love (2002); Three cheers for sweet revenge (2004); The Black Parade (2006); Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys (2010), y Conventional weapons (2013).

Entre sus temas más importantes están Helena; I'm not okay (I promise); The ghost of you; Teenagers, Welcome to the Black Parade y Na na na (na na na na na na na na na).

¿Esperabas su regreso? ¿Cuál es tu canción favorita?