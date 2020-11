Huuuuuuuuu!.. el estreno de 'Bob Esponja: Al rescate' y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este jueves tenemos para ti información sobre el estreno de la nueva película de Bob Esponja en Netflix, quién será la siguiente Agente 007, juguetes que entraron al Salón de la Fama y más.

Netflix estrena 'Bob Esponja: Al rescate'

El día tan esperado por los fanáticos de Bob Esponja por fin ha llegado, pues su nueva película se estrenó este jueves en Netflix.

Bob Esponja: Al rescate llegó a la plataforma de streaming este 5 de noviembre, tal como lo había anunciado Netflix desde el pasado 16 de octubre.

La cinta animada fue escrita por Tim Hill, responsable de la serie de Nickelodeon. La trama sigue la aventura de Bob Esponja y Patricio mientras hacen un esfuerzo por rescatar a Gary.

"Cuando su mejor amigo Gary es secuestrado, Bob Esponja se emprende con Patricio en una loca misión lejos de Fondo de Bikini para salvar a su mascota", dice la sinopsis de la plataforma de streaming.

La película iba a estrenarse mucho antes; sin embargo, fue cancelada en cines debido a los confinamientos decretados por el COVID-19. Tras esto, llegó el acuerdo con Netflix para llevarla a streaming.

Lashana Lynch será la siguiente 007

Lashana Lynch será la siguiente Agente 007, confirmó la actriz en entrevista con Harper’s Bazaar este jueves.

Su personaje Noemi tomará el lugar de Daniel Craig del MI6 en la nueva película del que tiene licencia para matar No Time to Die.

La actriz hará historia como la primera mujer que asume el rol en la saga James Bond.

"Soy una mujer negra, si hubiera sido otra mujer negra elegida para el papel, hubiera sucedido la misma conversación. Hubiera recibido los mismos ataques, el mismo abuso. Simplemente tengo que recordarme a mí misma que la conversación está teniendo lugar y que soy parte de algo que será muy, muy revolucionario", dijo.

Muñeca negra entra al Salón de la Fama del Juguete

Baby Nancy, la primera muñeca negra que tuvo un peinado afro y otros rasgos auténticos, fue incorporada al Salón Nacional de la Fama del Juguete este jueves junto con la tiza para aceras y el juego de bloques de madera Jenga.

Los homenajeados del 2020 fueron reconocidos por su creatividad y popularidad a lo largo del tiempo.

Fueron seleccionados por un grupo de expertos de entre 12 finalistas que también incluyeron el juego Bingo, los caballos miniatura de Breyer, el juego con luces Lite-Brite, los juguetes de Masters of the Universe, Mi Pequeño Pony y los juegos de mesa Risk, Sorry!, Tamagotchi y Yahtzee.

Baby Nancy fue la primera muñeca de Shindana Toys, una compañía en California creada en 1968 por Operation Bootstrap, la organización no lucrativa de autoayuda de la comunidad negra que surgió tras los disturbios de Watts en Los Ángeles en los años 60.

Para el Día de Acción de Gracias, Baby Nancy era la muñeca negra más vendida en Los Ángeles, y antes de la Navidad se vendía en todo Estados Unidos.

Comienza la filmación del regreso de Gossip Girl

El regreso de la serie Gossip Girl ya comenzó a grabarse y se prevé que se estrene a finales del próximo año en HBO Max.

Esta temporada tendrá 10 episodios que durarán una hora aproximadamente.

Se espera que el regreso de la serie sea con un toque más moderno, adecuado a la época actual. Cuando se estrenó, en el 2007, los blogs estaban en su apogeo, por lo que la trama se centraba en el sitio de Gossip Girl.

Para esta nueva temporada, la nueva chica indiscreta podría usar las redes sociales para dar los chismes del momento.

El elenco estará conformado por Emily Alyn Lind, quien será la protagonista, así como Whitney Peak, Eli Brown, la mexicana Zión Moreno, Jonathan Fernandez, Jason Gotay y Kristen Bell continuará siendo la voz narradora.

