'Hombres de negro: Internacional' ya tiene nuevo tráiler

La nueva versión de la exitosa saga Hombres de negro (Men in Black) estrenó este jueves su segundo tráiler, ahora protagoniza Chris Hemsworth y Tessa Thompson, quienes deberán vivir varias hazañas en la ciudad de Londres.

Hombres de negro: Internacional (Men in Black: International), que estará en las salas de cines el próximo 14 de junio, deja ver una nueva amenaza que promete la destrucción total de los seres humanos, a manos del villano The Hive.

La cinta cuenta con la participación de Emma Thompson, Liam Neeson, Rafe Spall, Rebecca Ferguson y Kumail Nanjiani, entre otros. La dirección corre a cargo de F. Gary Gray, escrita por Art Marcum y Matt Holloway.

Men in Black: International no ha causado gran revuelo, debido a que muchos fans de la saga aún no perdonan que falten las dos estrellas que le dieron vida: Will Smith y Tommy Lee Jones.