Here we go! Abre Super Nintendo World y otras notas para que te olvides del COVID

Este jueves te dejamos información sobre la inauguración del parque temático de Mario Bros, la nueva versión de Instagram para niños, los finalistas del salón de la fama de los videojuegos y más.

Inauguran Super Nintendo World en Japón

Nintendo inauguró este jueves su parque temático Super Nintendo World en Osaka, Japón.

Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario Bros., J.L. Bonnier, CEO del parque de Universal Studios, Mario, Luigi, Peach y Toad inauguraron el parque.

Este deja a los fanáticos de Nintendo experimentar un videojuego de tamaño real, con un Power Up Band que permite a los visitantes recoger monedas mientras exploran el lugar.

Los usuarios siguen su progreso a través de una aplicación para smartphones, según el operador del parque temático propiedad de NBCUniversal.

La atracción también alberga juegos familiares como el Reino Champiñón, Mario Kart, el Castillo de Peach y la Fortaleza de Bowser.

De acuerdo con un video publicado por Universal se deberán seguir fuertes medidas de higiene con la intención de evitar un posible contagio de coronavirus, entre estas está que solo recibirán a 10 mil personas a quienes se les tomará la temperatura al entrar, asimismo el uso de cubrebocas será obligatorio y los visitantes deberán lavarse las manos con frecuencia y mantenerse alejados de los demás.

Bloomberg

Facebook construye una versión de Instagram para niños

Facebook está construyendo una versión de Instagram específicamente para niños menores de 13 años, un esfuerzo por poner sus populares productos en manos de la próxima generación de usuarios de internet.

La nueva aplicación se anunció internamente este jueves, pero aún no se ha lanzado. Actualmente, Instagram requiere que los usuarios tengan al menos 13 años. BuzzFeed News informó anteriormente sobre Instagram Kids.

Instagram, comprado por Facebook hace casi una década por mil millones de dólares, se ha convertido en uno de sus productos más populares en un momento en que su principal propiedad de redes sociales no ha logrado resonar entre algunos usuarios más jóvenes.

“Cada vez más, los niños les preguntan a sus padres si pueden unirse a aplicaciones que les ayuden a mantenerse al día con sus amigos”, dijo Joe Osborne, un portavoz de Facebook, en un comunicado.

Messenger Kids es una versión de la aplicación de mensajería de Facebook para preadolescentes. Esa aplicación incluye una serie de controles parentales, pero una falla anteriormente permitía a algunos niños chatear con personas que sus padres no habían aprobado.

AP

Los finalistas para llegar al Salón de la Fama de Videojuegos

La votación está abierta para la próxima ceremonia de incorporación al Salón de la Fama de los Videojuegos , con Call of Duty, Guitar Hero y Animal Crossing entre los 12 finalistas.

FarmVille, FIFA International Soccer, Mattel Football, Microsoft Flight Simulator, Pole Position, Portal, StarCraft, Tron y Where in the World is Carmen SanDiego son otros de los títulos que figuran en la lista anunciada este jueves.

“Estos finalistas son un ejemplo de lo que significa un buen juego”, dijo Jon-Paul Dyson, director del Centro Internacional de Historia de los Juegos Electrónicos en el museo The Strong, donde se ubica el salón de la fama.

Para ser incorporados, los juegos deben tener longevidad, alcance geográfico y haber dejado una marca en la industria y la cultura pop.

Los ganadores son seleccionados por un comité internacional de periodistas y académicos versados en videojuegos y su papel en la sociedad. Los fans también pueden votar online en la papeleta “Player’s Choice” hasta el 25 de marzo.

Tres homenajeados ocuparán su lugar en el salón de la fama en una gala virtual el 6 de mayo. Se unirán a 28 agasajados previos que incluyen Minecraft, Grand Theft Auto III, John Madden Football, Pac-Man y Microsoft Solitaire.

El salón debutó en 2015 con el fin de reconocer juegos electrónicos de todo tipo, de salones de juegos y consolas, a computadoras, dispositivos portátiles y celulares.

Bloomberg

Lamborghini tiene en 2020 su año más rentable

El año en que la pandemia de coronavirus golpeó al mundo, también fue el año más rentable de Lamborghini.

“Nos sorprendió”, dijo Stephan Winkelmann, el nuevo (y antiguo) jefe de la marca de 58 años, en una videoconferencia privada el 15 de marzo. “Una mezcla ideal de modelos y la creciente personalización de nuestros productos llevaron la rentabilidad a los niveles más altos”.

Con eso, Winkelmann se refiere al enorme éxito del SUV Urus y a la venta total de superdeportivos de alto valor y bajo volumen como el Sian de 3.3 millones de dólares. La unidad italiana de Volkswagen entregó 7 mil 430 autos en todo el mundo en 2020, cifra superada solo por los 8 mil 250 que entregó en 2019, según la compañía.

Lamborghini se negó a especificar el margen operativo exacto o el porcentaje de aumento desde 2019, pero dijo que terminó el año con una facturación de mil 610 millones de euros (mil 930 millones de dólares), 11 por ciento menos que en 2019.

Shutterstock

Los vecinos que todos quisiéramos tener: Pareja de Florida da cerveza gratis para conocer a la gente del vecindario

Una pareja de Florida ideó una excelente manera de conocer a sus nuevos vecinos después de mudarse a su casa durante la pandemia de coronavirus. Ofrecieron cerveza gratis.

Amanda y Thomas Evans decidieron mudarse de Fort Myers al cercano Cape Coral justo antes de que comenzara la pandemia el año pasado.

“Creo que fue una experiencia diferente a la de la mayoría de los compradores de vivienda por primera vez”, dijo Amanda Evans a la estación de televisión ABC7 .

No estaban seguros de cuándo conocerían a sus nuevos vecinos.

“Afortunadamente, tenemos un perro de rescate que paseamos alrededor de la cuadra todos los días, así que conocimos a algunas personas al pasar”, dijo. “Por lo general, le traía a la gente galletas o pasteles o los invitaba a cenar, pero no estábamos seguros de cómo se sentían las personas”, agregó Amanda.

En cambio, crearon un volante:

“Hola, somos nuevos en el vecindario y nos gustaría conocer a nuestros encantadores vecinos. Estaremos en nuestra entrada con bebidas, listos para conocer a los vecinos que quieran pasar. Estamos ansiosos por conocerte".

Su esposo no estaba seguro de que alguien se presentara. Pero una vez que el letrero de "Cerveza gratis" se colocó afuera, los vecinos comenzaron a aventurarse.

“Siempre es divertido ver un letrero en la mesa que dice cerveza gratis, solo para que la gente se detenga, gire la cabeza, pase y diga lo que acaba de decir ese letrero. Algunas personas hicieron una doble toma, la cerveza gratis es una manera bastante fácil de hacer que la gente se presente”, dijo Thomas Evans.

Con información de Bloomberg y AP