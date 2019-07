HBO, Netflix y el porqué ya dejaron de ser 'Friends'

Netflix y la aplicación de HBO Max necesitan un poco de lo que tiene la otra. Mientras tanto, los consumidores pueden ser los perdedores de su disputa.

Si usted es como yo, ya ha empezado a notar que a pesar de la gran variedad de aplicaciones para ver video por streaming, ninguna ofrece por sí sola la mezcla ideal de contenido que se ajuste a sus gustos. Y si usted es como yo, pagar por más de dos de estas suscripciones le parecerá excesivo y costoso.

Sin embargo, las gigantes mediáticas detrás de estos productos no nos están facilitando la elección.

Warner Media, que fue adquirida por AT&T, anunció el martes que HBO Max, su 'versión' de Netflix, se lanzará en la próxima primavera y presentará en exclusiva la exitosa serie Friends, por lo que esta dejara Netflix. La comedia no ha tenido nuevos episodios en 15 años, pero es parte fundamental del servicio de streaming.

Los suscriptores pasan más tiempo viendo Friends que cualquier otro programa en el servicio, excepto The Office, según datos de Nielsen para 2018 (NBCUniversal, de Comcast Corp., también retirará The Office de Netflix en 2021).

A medida que servicios como HBO Max y Disney+ de Walt Disney llegan al mercado, es vital para Netflix intentar mantener su estatus como la base necesaria del paquete de streaming: lo mínimo que necesitan la mayoría de las personas. Sin Friends o The Office y otros contenidos populares bajo licencia, Netflix se arriesga a convertirse en un servicio agregado: uno que sea bueno tener, pero nada necesario.

Por supuesto, Netflix está construyendo una franquicia fuerte con Stranger Things, pero de los 20 programas con más tiempo en pantalla en Netflix el año pasado, solo seis fueron producciones originales de la compañía, según datos de Nielsen.

Ahora bien, el nuevo video promocional de HBO Max no debería asombrar a nadie. Los televidentes probablemente ya han visto casi todo el contenido. El tráiler de 43 segundos muestra fragmentos de Game of Thrones y Friends dos veces, así como Wonder Woman, A Star is Born, y The Sopranos, junto a algunos programas actuales de WarnerMedia como Big Little Lies.

Por una parte, en este punto Warner Media podría estar intentando recordar a las personas el calibre y la variedad de su portafolio de producciones para cine y televisión. Además, la compañía enumera una variedad de películas y series originales de HBO Max con estrellas como Kaley Cuoco, Anna Kendrick y Reese Witherspoon. Aun así, esa es difícilmente 'la gran entrada' que necesita HBO Max y demuestra que se necesita más tiempo para llenar la oferta, por lo que la promoción fue prematura.

Se espera que HBO Max cueste unos cuantos dólares más que HBO Now, la versión actual directa al consumidor de la cadena, que tiene un cargo de 15 dólares al mes. Con base en lo que han mostrado hasta ahora, no es el mejor valor por dinero. En comparación, la tarifa de Netflix es de 13 dólares y el servicio Disney+, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre, costará 7 dólares al mes o 70 dólares por todo un año, con acceso a las películas de los universos de Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic.

Luego de que Disney retirara su contenido de Netflix y ahora que Warner Media saca a Friends del servicio, las compañías de medios tradicionales están trazando líneas basadas en 'la lealtad' de los estudios, donde antes no las había respecto a los consumidores.

Netflix apuesta a la globalidad de sus contenidos

Lo que hace grande a Netflix y juega mucho a su favor es que agrega contenido de varios lugares para formar una biblioteca densa y diversa. Es un buen valor porque siempre hay algo que ver y es ahí donde HBO puede 'quedarse corta' si no tiene suficiente material nuevo para enganchar a los consumidores acostumbrados al contenido de Netflix.

Sin embargo, la compañía con sede en Los Gatos, California, también debe mejorar la calidad de sus contenidos si los estudios que le proporcionan su mejor contenido corta los vínculos, es decir, necesitan otros Stranger Things.

Una importante razón por la que los consumidores se han estado cambiando de los paquetes de cable a los servicios de streaming es para ahorrar dinero. Para muchos, la elección entre aplicaciones terminará siendo una cuestión de qué aplicación cuesta menos. La complejidad de tener que cambiar entre varias plataformas y recordar qué hay en cada una también es desalentadora. La introducción de HBO Max y Disney+ podría exacerbarla.

¿No sería fantástico si pudiéramos poner todos los servicios en un solo paquete con una suscripción mensual? Podríamos llamarla Cable Max.

Tara Lachapelle es una columnista de Bloomberg Opinion y se especializa en medios y telecomunicaciones.