HBO le saca partido a 'Game of Thrones'... más allá de la TV

NUEVA YORK.- De vino a ropa y tours, la cadena HBO y vendedores minoristas han sacado partido a la mercancía de Game of Thrones a lo largo de los años. No es sólo una serie de enorme éxito internacional sino también un negocio masivo, y todos esperan rellenar sus cuentas bancarias durante su octava y última temporada.

“Son miles de productos, muchas cosas en todo el mundo”, dijo Jeff Peters, vicepresidente de HBO para venta de licencias y productos. “Estamos tan ocupados que no nos detenemos a contar”.

Los productos incluyen maquillaje, cerveza, juguetes coleccionables y hasta colaboraciones de alta costura. Pero el que la serie sea un fenómeno televisivo no garantiza que los fans abarroten las tiendas.

“Definitivamente ayuda ser suertudo, pero no llegas a donde están los programas de mercadotecnia con HBO y lo que han hecho con Game of Thrones a menos que tengas una verdadera mercadotecnia punto por punto y una estrategia de promoción y venta al menudeo”, dijo el experto en productos y licencias Tony Lisanti.

“Esta es una propiedad mundial y en cada país puede resonar un poco diferente”, dijo.

| AP

Vintage Wine Estates, con sede en California, ha hecho el vino oficial de Game of Thrones por tres años, dijo su director ejecutivo Pat Roney.

“Sólo la emoción en todo el mundo con las llamadas que recibimos de casi 40 países para vender vino es sencillamente increíble”, dijo.

Los tours populares de las locaciones de Game of Thrones en Croacia e Irlanda han impulsado las pequeñas economías locales, de acuerdo con Andrew Aley de TripAdvisor.

“Algunos ejemplos muy positivos como Irlanda del Norte, por ejemplo, que no siempre ha estado en el radar de los turistas y ahora se ha convertido en uno de los principales pilares del turismo en esa economía local”, destacó. “Es uno de esos factores que está impulsando el turismo a otras atracciones también como (el museo) Titanic Belfast o (el atractivo natural) La Calzada del Gigante”.

Para HBO no fue siempre sencillo encontrar socios comerciales para los productos de Game of Thrones, según Peters.

AP

“Al principio nadie sabía realmente lo que era”, dijo. “Así que nosotros éramos los que llamábamos y decíamos ‘tienen que entrar en esto, creemos que es una gran oportunidad’. A medida que el programa se estableció y creció, las llamadas comenzaron a llegar a nosotros y la gente nos presentaba ideas y propuestas”.

Algunas de esas ideas resultaron en colaboraciones de moda con empresas como Adidas, que creó los ahora difíciles de encontrar zapatos 'Adidas x Game of Thrones Ultra Boosts', así como una colección con el diseñador de ropa para caballeros John Varvatos.

“Algo que siempre se destacó en mi mente desde la primera temporada eran todas las texturas, la manera en la que están realizadas las pieles, las telas artesanales, y eso es mucho de lo que hacemos”, dijo Varvatos. “Pero tampoco quería hacer (ropa de) Game of Thrones con la que pareciera que alguien estaba usando un disfraz por la ciudad. ... Lo que queríamos hacer era llevar esa inspiración con muchos de los grandes detalles del guardarropa del programa a un producto que la gente pudiera usar realmente”.

También hay juegos de mesa con temática de Thrones como Monopoly, 'CLUE y Risk; bolsos de Game of Thrones de Danielle Nicole; y cerveza hecha por Brewery Ommegang en Nueva York.

¿Cuánto dinero se genera? Nadie sabe realmente excepto por HBO, y el número es difícil de estimar.

“HBO quiere tener una cuota de licencia tan alta como sea posible. No quiere que las empresas que compran la licencia de Game of Thrones sepan los acuerdos que está logrando HBO para que no busquen obtener una cuota menor”, escribió a AP, Larry Chiagouris, profesor de mercadotecnia en la Universidad Pace.

Su estimación sobre lo que HBO está ganando: “¡Un montón!”.

Fuera de la oportunidad de hacer dinero ha habido otros beneficios para los vendedores que unen fuerzas con HBO, como la nueva colección de maquillaje de Urban Decay, por ejemplo.

“Un par de esos productos ni siquiera existían antes en nuestra línea. Así que los labiales fueron reimaginados y tienen nuevos empaques y todo lo demás”, dijo Wende Zomnir, socio fundador y principal director creativo de Urban Decay (la empresa había colaborado antes con HBO en el programa Vinyl).

Ha habido presión para lanzar nuevos productos de Thrones a tiempo para la última temporada, pero Lisanti cree que incluso cuando la serie termine, los productos seguirán en demanda, gracias al streaming y a las previstas series derivadas.

“Mientras haya nuevo contenido, la franquicia seguirá siendo popular. Y ese contenido no tiene que ser otra serie”, dijo Lisanti. Podrían ser eventos como “una exposición itinerante, conciertos, y eventos en ciudades y el resto del mundo”.

A HBO no le preocupa. “Estamos dándole duro ahora que el fogón está encendido”, dijo Peters. “Pero tenemos mucha confianza en que habrá interés en ‘Game of Thrones’ por mucho tiempo”.